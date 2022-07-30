مَوعِد مباراة السَعُودِيْة واليمن بتوقيت السَعُودِيْة فِيْ ربع نهائي كأس العرب

ننشر لكَمْ مَوعِد مباراة السَعُودِيْة واليمن بتوقيت السَعُودِيْة لربع نهائيات كأس العرب تحت 20 سنة، ويسعى المنتخب الأخضر السعودي للفوز على اليمن ليتأهل لنصف نهائي دول الأردن وفلسطين. وتأهلت مصر والمغرب والجزائر وتونس إلى ربع نهائي كأس العرب.

مَوعِد مباراة السَعُودِيْة واليمن بتوقيت السَعُودِيْة

مَوعِد مباراة السَعُودِيْة واليمن الخامسة من بعد ظهر الأحد بتوقيت السَعُودِيْة .

وتقام مباراة السَعُودِيْة اليمنية على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وتنقل مباراة السَعُودِيْة اليمنية على قناة KSA Sports 1 HD فِيْ إحدى المباريات القوية للسعودية الخضراء.

وكان المنتخب السعودي قد بلغ ربع نهائي كأس العرب للشباب بعد فوزه على العراق بأربعة أهداف لواحد، ورفع الخضر السعودي رصيده إلى ست نقاط فِيْ صدارة المجموعة الأولى، ودخلت موريتانيا تصنيف المجموعة بثلاث نقاط، و ودّع المنتخب العراقي البطولة بعد حصوله على المركز الثالث.

وكان مدرب المنتخب اليمني قد أكد سعادته بمواجهة السَعُودِيْة فِيْ ربع نهائي كأس الشباب العربي للشباب، وأبرز سعادته بالتأهل واللقاء مع السَعُودِيْة فِيْ هذه المواجهة القوية والمتوقعة، ومدرب اليمني. المنتخب الوطني يتمنى للجميع التوفِيْق فِيْ المباراة القادمة.

توقعات نتيجة مباراة السَعُودِيْة واليمن

يتوقع الجميع أن تذهب نتيجة المباراة بين السَعُودِيْة واليمن لصالح الخضر السعودي، ويتطلع الخضر السعودي للفوز والتأهل لنصف نهائي كأس العرب للشباب وسط نشوة داخل أوساط فرق السَعُودِيْة فِيْ تلك المباراة القوية. بين السَعُودِيْة واليمن فِيْ مواجهة متوقعة ومهمة للخضر السعودي فِيْ إحدى المباريات القوية.

يشار إلى أن مباراة السَعُودِيْة واليمن ستتميز بحضور قوي للخضر السعودي للفوز والتأهل لنصف نهائي كأس العرب، وسط حالة من السعادة بين السعوديين، بالنظر إلى أن الشباب السعودي. المنتخب هُو أمل السَعُودِيْة للفترة المقبلة فِيْ خضم حالة من السعادة لوجود أكثر من لاعب على مستوى رائع ومتجدد، وسنناقش معكَمْ كل جديد يتعلق بمباراة السَعُودِيْة واليمن. فِيْ ربع نهائي كأس العرب.