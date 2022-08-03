مَوعِد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين 2022 “كأس العرب” تردد جميع القنوات الناقلة للمباراة

كأس العرب للشباب مَوعِد مباراة المنتخبين السعودي والفلسطيني المتأهل للنهائي والفوز بالكأس، حيث يتطلع الفريقان للفوز بهذه المباراة القوية. وستقام مباراة قوية أخرى بين المنتخب المصري والجزائر فِيْ كأس الشباب العربي 2022.

مَوعِد مباراة السَعُودِيْة وفلسطين

يتنافس المنتخبان السعودي والفلسطيني بقوة فِيْ نصف النهائي للفوز بكأس العرب 2022 اليوم الأربعاء 3-8-2022، وتقام المباراة بين الفريقين الكبيرين فِيْ تمام الساعة 0430 بتوقيت السَعُودِيْة، وكذلك مَوعِد بثها. مَوعِد المباراة بتوقيت القاهرة الساعة 330 مساءً، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المباريات ستقام فِيْ السَعُودِيْة حتى 6-8-2022.

القنوات التي تبث مباراة السَعُودِيْة وفلسطين

سيتم بث مباريات كأس العرب 2022 للشباب على مختلف القنوات الفضائية العربية المجانية المتميزة، ومنها ما يلي

السَعُودِيْة الرياضية 1.

العراقية الرياضية.

القناة العراقية 4.

النيل المصري للرياضة.

قناة دبي.

قناة أبو ظبي الرياضية.

كأس البلد.

تردد قناة السَعُودِيْة الرياضية KSA Sports 1 HD عربسات

عربسات 2C / 2D / 3A الأقمار الصناعية 26 شرق

تردد 12149.

الاستقطاب أفقي.

ترميز 30000

تصحيح 5/6.

التشفِيْر مفتوح.

تردد قناة نايل سات الرياضية السَعُودِيْة

القمر نايل سات 101/102 7 غرب.

تردد 12284

الاستقطاب عمودي.

كود 27500.

تصحيح 3/4.

التشفِيْر مفتوح.

تردد قناة الرياضة الفلسطينية الفلسطينية الرياضية

القمر الصناعي أتلانتيك بيرد 2 8 ويست

التردد 12645

استقطاب أفقي

27500 الترميز.

تصحيح 5/6.

تردد فلسطين رياضة على عرب سات

عربسات 2 أ قمر 26 شرق

التردد 11958.

الاستقطاب أفقي.

الترميز 27500.

التصحيح 5/6.

القناة الرابعة العراقية الرابعة الرياضية

القمر الصناعي نايل سات 201 7 غرب

تردد 11334

استقطاب أفقي

كود 27500.

التصحيح 4/3.

التشفِيْر مفتوح.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المصرية

قمر نايل سات.

التردد 12226.

الاستقطاب أفقي.

إصلاحات الشوائب 3/4.

معدل ترميز 27500.

مَوعِد مباراة مصر والجزائر فِيْ كأس العرب

تعرفنا على مَوعِد مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني 2022 فِيْ نهائي كأس العرب للشباب، كَمْا تعرفنا على ترددات جميع القنوات التي تبث المباراة الخاصة بين الفريقين. وتقام مباراة مصر والجزائر اليوم 3 أغسطس فِيْ تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت السَعُودِيْة، وتقام هذه المباريات على استاد مدينة الأمير سلطان.