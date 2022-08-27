مباشرةً.. مَوعِد مباراة النصر والوحدة فِيْ الدوري 2022/08/27 مواجهة بداية الموسم للعالمي، خلال الساعات المبقبلة ستشهد مبارة حاسمة وقوية على أرض المملكة السعودية بين فريق النصر والوجدة، وتعد مواجهه قوية جدا بداية الموسم للعالمي، كما وستقام اللعبة على ملعب النصر،كما وأعلنت إدارة نادي النصر عن باب الحجز لتذاكر الدخول المبارة، وسنعرض مَوعِد مباراة النصر والوحدة فِيْ الدوري.

#أخبار |

النصر يستضيف الوحدة … والتعاون ضيف على الفاتح … واشتباكات أبها مع الرائد مزيد من التفاصيل حول مباريات الغد ⬇️#ssc pic.twitter.com/t1vk4zmodx – الشركة السَعُودِيْة الرياضية SSC (ssc_sports) 26 أغسطس 2022

1800 – 1800 بالتوقيت العالمي.

20.00 – الثامنة مساءا فِيْ مصر والسودان وليبيا.

21.00 – التاسعة صباحا أمن قرى مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.

التشكيل المتوقع للفوز السعودي على الوحدة اليوم

حارس المرمى ديفِيْد أوسبينا.

خطوط الدفاع – جسلان كونان، عبد الإله العمري، حمد المنصور، علي لقمي.

خط الوسط – سامي النجعي، لويس جوستافو، عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم فنسنت أبو بكر.

مباريات الدور الاول لنادي الوحدة

📅 | مباريات الفرسان فِيْ الدور الاول ❤️🤍

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفِيْن 2022-2023 👇#وحدة SPL pic.twitter.com/rUSHeAinRn – نادي الوحدة السعودي (@ alwehdaclub1) 6 أغسطس 2022

رَابِطْ حجز تذاكر النصر والوحدة

أعلنت إدارة نادي النصر أن جميع تذاكر الفريق هذا الموسم ستكون عبر موقع استاد مرسول بارك، وكانت الإدارة قد وضعت حزمة قسط العالم بالنسبة للجماهِيْر، تم ملؤها بالكامل فِيْ وقت قياسي بسبب مزايا هذه الحزم للجماهِيْر.

لحظة الانتصار وحزب الوحدة وقناة المشغل

تبث المباراة فقط وحصريا على شاشة قناة ssc hd 1 ولم يتم تحديد قناة المعلق فِيْ الوقت الحالي. عندما يتم اختيار المعلق، سنقوم بتحديث المقالة ونعلمك بالمعلق على الفور.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن

لم تكتمل فعاليات الدور الاول لكن بعد اليومين الماضيين وقبل مباريات اليوم الثالث جدول المراكز كالتالي

مَوعِد المباراة بين النصر والوحدة