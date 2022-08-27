مباشرةً.. مَوعِد مباراة النصر والوحدة فِيْ الدوري 2022/08/27 مواجهة بداية الموسم للعالمي، خلال الساعات المبقبلة ستشهد مبارة حاسمة وقوية على أرض المملكة السعودية بين فريق النصر والوجدة، وتعد مواجهه قوية جدا بداية الموسم للعالمي، كما وستقام اللعبة على ملعب النصر،كما وأعلنت إدارة نادي النصر عن باب الحجز لتذاكر الدخول المبارة، وسنعرض مَوعِد مباراة النصر والوحدة فِيْ الدوري.
مَوعِد مباراة النصر والوحدة اليوم
#أخبار |
النصر يستضيف الوحدة … والتعاون ضيف على الفاتح … واشتباكات أبها مع الرائد
مزيد من التفاصيل حول مباريات الغد ⬇️#ssc pic.twitter.com/t1vk4zmodx
– الشركة السَعُودِيْة الرياضية SSC (ssc_sports) 26 أغسطس 2022
- 1800 – 1800 بالتوقيت العالمي.
- 20.00 – الثامنة مساءا فِيْ مصر والسودان وليبيا.
- 21.00 – التاسعة صباحا أمن قرى مكة المكرمة، قطر، الكويت، البحرين.
التشكيل المتوقع للفوز السعودي على الوحدة اليوم
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– نادي النصر السعودي (AlNassrFC) 26 أغسطس 2022
- حارس المرمى ديفِيْد أوسبينا.
- خطوط الدفاع – جسلان كونان، عبد الإله العمري، حمد المنصور، علي لقمي.
- خط الوسط – سامي النجعي، لويس جوستافو، عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام، عبد الرحمن غريب.
- خط الهجوم فنسنت أبو بكر.
مباريات الدور الاول لنادي الوحدة
📅 | مباريات الفرسان فِيْ الدور الاول ❤️🤍
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفِيْن 2022-2023 👇#وحدة SPL pic.twitter.com/rUSHeAinRn
– نادي الوحدة السعودي (@ alwehdaclub1) 6 أغسطس 2022
رَابِطْ حجز تذاكر النصر والوحدة
أعلنت إدارة نادي النصر أن جميع تذاكر الفريق هذا الموسم ستكون عبر موقع استاد مرسول بارك، وكانت الإدارة قد وضعت حزمة قسط العالم بالنسبة للجماهِيْر، تم ملؤها بالكامل فِيْ وقت قياسي بسبب مزايا هذه الحزم للجماهِيْر.
لحظة الانتصار وحزب الوحدة وقناة المشغل
تبث المباراة فقط وحصريا على شاشة قناة ssc hd 1 ولم يتم تحديد قناة المعلق فِيْ الوقت الحالي. عندما يتم اختيار المعلق، سنقوم بتحديث المقالة ونعلمك بالمعلق على الفور.
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن
لم تكتمل فعاليات الدور الاول لكن بعد اليومين الماضيين وقبل مباريات اليوم الثالث جدول المراكز كالتالي
مَوعِد المباراة بين النصر والوحدة
|المباراة
|فوز * وحدة
|بطولة
|الجولة الأولى من دوري المحترفِيْن السعودي روشان ليغ
|التاريخ و الوقت
|اليوم السبت 27 أغسطس 2022 الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة
|ملعب
|ملعب نادي النصر السعودي ملعب حديقة مرسول
|قنوات الناقل
|قنوات ssc الرياضية السَعُودِيْة
سيكون مَوعِد مباراة النصر والوحدة فِيْ الدوري في السابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022، الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، كما وستشهد المباراة على ملعب النصر، وتعد هذه المباراة من أضخم المباريات في الموسم الجديد.