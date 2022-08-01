مَوعِد مباراة النصر وريال سرقسطة والقناة الناقلة

ينتظر المشجعون الدوليون الفوز على ريال سرقسطة، المقرر مساء الاثنين، فِيْ المباراة الودية الثانية للفريق استعدادًا للموسم المقبل.

بدأ معسكر النصر فِيْ إسبانيا قبل أيام قليلة من قبل رودي غارسيا، حيث لعب الفريق أول مباراة ودية أمام لاس بالماس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفِيْن لكل فريق.

يواصل النصر استعداداته فِيْ معسكره التحضيري، الذي يقام حاليًا فِيْ مدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، بتوجيه من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

تُذاع مباراة النصر وريال سرقسطة فِيْ تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة “يوتيوب” التابعة للنادي، بحضور شركة راعية خاصة.

ويخوض النصر 4 مباريات ودية على هامش تمركز الفريق الأول لكرة القدم فِيْ مدينة مريبة الإسبانية. كالتالي المباراة الأولى النصر – لاس بالماس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفِيْن لكل فريق.

– المباراة الثانية 1/8/2022 فوز – ريال سرقسطة.

– المباراة الثالثة 05/08/2022 .. فوز – ملقة.

– المباراة الرابعة 11/8/2022 .. فوز – قادش.