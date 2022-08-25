مَوعِد مباراة الهلال والخليج اليوم الخميس 25�82022 فِيْ دوري روشن والقنوات الناقلة، ينتظر الكثير من عشاق الدوري السعودي مبارة الهلال والخليس والتي ستطلق سفارة الحكم اليوم الخميس 25�82022، كما وستكون المبارة حاسمة جدا، مما جعلها تحظى باهتمام إعلامي كبير فِيْ المجتمع الرياضي، كما وستم عرض القناة عبر العديد من القنوات الناقلة.

مَوعِد مباراة الهلال والخليج اليوم

الليلة، يلتقي الخليج مع الهلال فِيْ افتتاح دوري روشان السعودي. وسيلتقي الفريقان يوم الخميس 25/8/2022 الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة. وستقدم فعاليات اللقاء باستاد الأمير محمد بن فهد، علق عليها المعلق الموقر “عيسى الحربين”.

القنوات التي تبث مباراة الهلال اليوم

تمتلك شبكة SSC الرياضية السَعُودِيْة حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفِيْن. لهذا السبب تقرر بث مباراة الخليج والهلال اليوم فِيْ الدوري على قناة ssc1 بتقنية sd و hd وبتعليق عيسى الحربين.

موقع حجز تذاكر الهلال والخليج

أصبح موقع تذاكر الهلال والخليج موضوع تحقيق كبير من قبل مشجعي الفريقين. مع انطلاق الجولة الأولى من دوري روشان، ومع حالة من الشغف والتوقعات لمتابعة أقوى البطولات العربية. وبسبب الشعبية الكبيرة للهلال السعودي داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.

يعد مَوعِد مباراة الهلال والخليج اليوم الخميس 25�82022، الساعة التاسعة مساءا فبتوقيت مكة المكرة، كما وسيتم عرض المبارة عبر القناة الناقلة وهي شبكة SSC الرياضية السَعُودِيْة حقوق بث مباريات الدوري السعودي