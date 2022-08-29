بذكريات الكأس.. مَوعِد مباراة الهلال والفِيْحاء فِيْ الجولة 2 من الدوري وتشكيل الهلال المتوقع، ستشهد خلال ايام المقبلة مبارة قوية جدا بين مباراة الهلال والفِيْحاء فِيْ الجولة 2، والتي تعد من أكبر وأضخم المباريات في السعودية، حيث ينتظرها الكثير على أحر من الجمر، وكانت إدارة الهلال قد أعلنت عن فتح رَابِطْ التذاكر للجماهِيْر الراغبة فِيْ دخول المباراة ودعم الفريق بالملعب.

مَوعِد مباراة الهلال والفِيْحاء

ودخل الهلال المباراة منتشيًا ببداية جيدة، حيث تغلب الفريق على الفريق المبتدئ الخليج بعيدًا عن أرضه بهدفِيْن دون رد، وحقق أول ثلاث نقاط له فِيْ المسابقة، فِيْما خسر منافسه فريق الفِيْحاء فِيْ المباراة الأولى ضده. نادي ضمك بهدف دون رد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم، رغم علمه بصعوبة المواجهة، ستقام المباراة على ملعب الهلال، ملعب الأمير فِيْصل بن فهد “الملز” فِيْ اللحظة المقبلة.

جدول مباراة الهلال والفِيْحاء القادمة

1800 السادسة بتوقيت جرينتش.

700 مساءً 7 مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

800 مساءا الساعة الثامنة مساءا بتوقيت دول مصر والسودان وليبيا.

900 مساءً 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دول قطر والكويت والبحرين والعراق.

القناة التي تحمل الفوسفور

يتم بث جميع مباريات دوري المحترفِيْن السعودي دوري الروشان عبر باقة قناة ssc الرياضية.

ترتيب الدوري السعودي قبل المباراة

# الفريق لعب ماذا او ما تي خ إبقى +/- فرق نقاط 1 شاب 1 1 0 0 29 0 3 3 3 1 الاتحاد 1 1 0 0 29 0 3 3 3 3 ميداني 1 1 0 0 29 0 2 اثنين 3 3 الهلال 1 1 0 0 29 0 2 اثنين 3 5 أبها 1 1 0 0 29 1 2 1 3 5 التايلاندية 1 1 0 0 29 1 2 1 3 7 اضمك 1 1 0 0 29 0 1 1 3 7 فوز 1 1 0 0 29 0 1 1 3 9 الصفقة 1 0 0 1 29 2 1 -1 0 9 رائد 1 0 0 1 29 2 1 -1 0 أحد عشر وحدة 1 0 0 1 29 1 0 -1 0 أحد عشر الفِيْحاء 1 0 0 1 29 1 0 -1 0 13 الخليج 1 0 0 1 29 2 0 -اثنين 0 13 الفتح 1 0 0 1 29 2 0 -اثنين 0 خمسة عشر داخل 1 0 0 1 29 3 0 -3 0 خمسة عشر عدالة 1 0 0 1 29 3 0 -3 0

التشكيل المتوقع للهلال ضد الفِيْحاء

الحارس عبدالله المعيوف.

الدفاع علي البليحي، محمد الجحفلي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط – جوستافو كوييار، ناصر الدوسري، ماتيوس بيريرا، أندريه كاريو.

المهاجمون سالم الدوسري، موسى ماريغا، أوديون إيغالو.

رَابِطْ حجز تذاكر الهلال والفِيْحاء

يمكن لعشاق نادي الهلال الدخول إلى موقع تذاكر الهلال السعودي على الإنترنت وحجز تذاكر اللقاء بعد تقديمها للجماهِيْر باتباع الخطوات أدناه.

دخول الموقع Tickets.alhilal.com. قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى الموقع. تحديد مباراة الهلال والفِيْحاء فِيْ دوري روشان ثم تحديد قيمة التذكرة ورقم المقعد. ادفع قيمة التذكرة عبر الإنترنت لتأكيد الحجز، ثم اطبع التذكرة واحتفظ بها عند دخول الملعب.

مَوعِد مباراة الهلال والفِيْحاء القادمة