مَوعِد مباراة اليمن والسَعُودِيْة اليوم فِيْ كأس العرب للشباب 2022 و القنوات الناقلة

ننشر لكَمْ مَوعِد مباراة اليمن والسَعُودِيْة اليوم فِيْ كأس العرب للشباب 2022 والقنوات التي تبث المباراة. ستلعب الأكاديمية اليمنية ظهر اليوم مباراة مهمة ضد نظيرتها السَعُودِيْة، فِيْ إطار ربع نهائي كأس العرب. حسنًا، يسعى المنتخب اليمني للتغلب على منافسه الأخضر فِيْ هذه المباراة للوصول إلى نصف النهائي. وهُو يدرك صعوبة المباراة، خاصة أنها تُلعب على أرضه.

مباراة اليمن والسَعُودِيْة اليوم

حظيت مباراة اليوم بين اليمن والسَعُودِيْة فِيْ كأس العرب للشباب بتوقعات عالية من جماهِيْر المنتخب اليمني، الذين يأملون فِيْ تقدم فريقهم إلى الدور النهائي للفوز بلقب الدوري لهذا الموسم. وفِيْ السياق ذاته، تمكن المنتخب اليمني من تقديم أداء متميز فِيْ بطولة هذا العام. وخلال مباراته الأخيرة فِيْ دور المجموعات، تمكن من إقصاء نظيره الإماراتي من منافسات البطولة بفارق ثلاث نقاط ونجح فِيْ رفع نقاطه إلى ثلاث نقاط، ما جعله يصل إلى ربع النهائي.

مَوعِد مباراة اليمن والسَعُودِيْة فِيْ مونديال الشباب العربي 2022

بعد ذلك نستعرض معكَمْ مَوعِد مباراة اليمن والسَعُودِيْة فِيْ مونديال الشباب العربي 2022 والتي ستقام مساء اليوم السبت 31 يوليو على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. الأوقات التالية.

المباراة الولاية لحظة مَوعِد مباراة السَعُودِيْة واليمن اليوم المملكة العربية السَعُودِيْة الساعة 1630 مصر الساعة 1530 الإمارات العربية المتحدة الساعة 1730 مَن الساعة 1630

القنوات التي تبث مباراة اليمن والسَعُودِيْة اليوم

حصلت العديد من القنوات الرياضية العربية على حقوق بث مباريات كأس العرب للشباب هذا الموسم 2022، ومن المقرر بث مباراة اليمن والسَعُودِيْة اليوم على القناة العراقية الرابعة وكذلك على القناة الرياضية السَعُودِيْة. وكذلك قناة دبي الرياضية وقناة الكأس قطر.

اليمن والسَعُودِيْة للشباب

كَمْا خطا المنتخب الأخضر السعودي خطوة كبيرة هذا العام فِيْ كأس العرب للشباب 2022، حيث وصل إلى ربع نهائي البطولة بعد أن تمكن من الفوز على أسود الرافدين فِيْ المباراة الأخيرة من دور المجموعات التي أقيمت فِيْ 26 يوليو فِيْ الأمير سلطان. ملعب. انتهت المباراة بفوز الفريق الأخضر 4-1.