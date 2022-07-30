مَوعِد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم نهائي كأس الدرع والقنوات الناقلة للمباراة

مَوعِد مباراة مانشستر سيتي وليفربوليواجه فريق ليفربول منافسه مانشستر سيتي الليلة فِيْ مباراة رفِيْعة المستوى ضمن فعاليات نهائي كأس درع المجتمع الإنجليزي الموسم الماضي 2022/2022، وهِيْ مقدمة لبداية الموسم الكروي الجديد.

مَوعِد مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول اليوم فِيْ نهائي كأس درع المجتمع الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة افتتاح المباراة بين مانشستر سيتي وليفربول بعد ظهر يوم السبت، الذي يصادف يوم 30 يوليو، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 700 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة مساءً بعد الظهر. “ساعة بعد الظهر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، فِيْ ملعب كينج باور بمدينة ليستر. لأول مرة منذ 15 عامًا بعد استاد ويمبلي.

يدخل مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، المباراة، فِيْما يصل ليفربول إلى المركز الثاني، فِيْما يدخل فريق ليفربول المباراة بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه فِيْ النهائي بركلات الترجيح أمام تشيلسي بعد تعادل سلبي. فِيْ الأصل. والعمل الإضافِيْ.

القنوات التي تبث مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وأعلنت شبكة القنوات بين سبورت، عن بث مباراة مانشستر سيتي وليفربول فِيْ إطار نهائي كأس الدرع الإنجليزي الخيري، عبر القناة بين إن سبورت إتش دي وان بريميوم، بين أنجلش سبورت وإن سبورت كونيكت. .

خسر مانشستر سيتي الدرع الخيرية الموسم الماضي أمام ليستر سيتي بعد خسارته 1-0.

لعب ليفربول عدة مباريات استعدادًا للموسم الجديد لكرة القدم الإنجليزية، أربع مباريات ضد مانشستر يونايتد وكريستال بالاس والنمساوي ريد بول سالزبورج والنمساوي لايبزيغ، فِيْما لعب مانشستر سيتي مباراتين ضد نادي أمريكا المكسيكي وبايرن. ميونيخ ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد، وخسر مانشستر سيتي اللقب العام الماضي أمام ليستر سيتي بعد فوزه بهدف واحد على ملعب ويمبلي.