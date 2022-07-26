مَوعِد نتائج قبول الجامعات بالسَعُودِيْة 1444

نتائج القبول الجامعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1444 . تختلف أنظمة القبول فِيْ الجامعات السَعُودِيْة عن نظيراتها فِيْ جميع الدول العربية بسبب الاختلاف والتغير فِيْ السياسة التعليمية وكذلك القوانين الخاضعة للتعليم والشُروطْ التي تنطبق على كل مرحَلْة تعليمية. نتيجة القبول الموحد داخل الجامعات للترشيح، وكذلك قبول الطلاب والطالبات، أعلنت الجامعات السَعُودِيْة عن افتتاح بوابة القبول اعتبارًا من 22 يوليو الحالي 2022 وتستمر حتى 27 يوليو، الموافق لـ الأربعاء، يليه إعلان النتائج.

نتائج القبول الجامعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1444

أما مواعيد نتائج القبول فِيْ الجامعات المختلفة فهِيْ تختلف من جامعة إلى نظريتها.

وذلك لأنه يتم الإعلان عن مواعيد كل جامعة على حدة وإعلان نتائج القبول للجامعات.

من خلال الموقع الرسمي الخاص بالجامعات، ويجب على الطالب زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة مَوعِد ظهُور النتيجة.

وإذا كنت تتساءل عن المَوعِد النهائي لإعلان نتائج القبول لجميع الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، من خلال بوابة القبول الموحد، فستكون هذه المواعيد تحت السيطرة الكاملة.

وستكون نتائج المزايدات المبنية على المقابلات يوم الخميس الموافق 29 ذو الحجة 1443.

أما نتائج القبول للفرز الأول فسيكون يوم الاثنين 3 محرم 1444 هـ.

أما نتائج قبول الإسقاط الثاني فسيكون يوم الخميس الموافق 6 محرم 1444.

يشار إلى أن جميع الجامعات الحكومية والخاصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة قد حددت مَوعِد إعلان قبولها.

ونتائج الترشيح المبدئي للجامعات

وكانت نتائج التقديم المبدئي للجامعات فِيْ العام الدراسي الجديد 1444-2022 كالتالي