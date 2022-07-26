مَوعِد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ رَابِطْ استخراج نتائج الطلاب برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

مَوعِد نتيجة البكالوريا 2022، ينتظر العديد من أولياء الأمور الآن مَوعِد نتيجة البكالوريا للعام الحالي 2022، بعد الانتهاء من امتحانات البكالوريا 2022 منذ الخميس الماضي، الموافق الحادي والعشرين من يوليو. 2022، عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال صفحتها الرسمية، أنها تحتوي على كافة التفاصيل حول مَوعِد إعلان نتائج الثانوية العامة 2022.

تاريخ نتيجة الثانوية العامة 2022

ينتظر الجميع الآن مَوعِد نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 الخميس الماضي، وينتظر أولياء الأمور نتيجة الثانوية لمعرفة مصير أبنائهم فِيْ الجامعات، وقبل ذلك يتقدمون من خلال التنسيق، ويجب على طلاب الثانوية العامة اجتياز الدرجات الناجحة للحصول على شهادة الثانوية العامة، وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة للعام الحالي ستكون فِيْ الأسبوع الأول من العام الجاري. أغسطس المقبل.

كَمْا أكد الدكتور طارق شوقي أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً على غرار العام الماضي، مؤكداً أنه لا مجال لخطأ بشري ضمن عملية التصحيح، لذلك لا فائدة من الشكاوى، لكنها أمر قانوني. الموارد. صحيح، مؤكدا أن شكاوى العام الماضي لم تغير نتيجة أي طالب، مضيفا خلال برنامج “يحدث فِيْ مصر” أن الطلاب اعتادوا تقديم الشكاوى عندما كان التصحيح يدويا، ولكن التصحيح الآن أصبح إلكترونيا.

خطوات الحصول على نتيجة البكالوريا 2022

قامت وزارة التربية والتعليم بتمكين موقع خاص لإظهار النتيجة لتجنب الضغط على المواقع عند ظهُورها كَمْا حدث العام الماضي، بالإضافة إلى موقع تم تخصيصه أيضًا لتقديم الالتماسات فور ظهُور النتيجة، و من المتوقع أن تفتح بوابة الالتماس بعد يوم من ظهُور النتيجة.

ادخل على رَابِطْ البوابة الإلكترونية لمركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم هنا