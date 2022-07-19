مَوعِد نزول أهلية المواطن ca.gov.sa استحقاق أغسطس 2022 مَوعِد اعتراض عدم التأهِيْل

مَوعِد التخفِيْض فِيْ أهلية المواطن لمن قام بتحديث بياناته من المستفِيْدين من النظام القديم فِيْ برنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك المسجلين فِيْ النظام مطلع شهر تموز. 2022 بعد السماح بإعادة التسجيل مرة أخرى بأوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفِيْن، حيث أعلنت الوزارة عن أهلية التسجيل فِيْ أغسطس 2022 وتاريخ الأهلية، حيث أتاحت رقم الاتصال للاستعلام عن خدمة Tu Voz و The البريد الإلكتروني للوزارة، وإعلان مَوعِد تقديم الاعتراض.

تاريخ استحقاق المواطن ca.gov.sa تنتهِيْ فِيْ أغسطس 2022 تاريخ اعتراض عدم الأهلية

وينتظر جميع المسجلين فِيْ النظام الجديد مَوعِد الاستحقاق آب 2022، كَمْا كشفت الوزارة عن الآلية التي يتعرف من خلالها المواطن على تأهِيْل البرنامج الاجتماعي والتي تأتي فِيْ إحدى الحالات

توفر الوزارة رَابِطًْا لحساب المواطن من خلال الدخول إلى صفحته الشخصية والاستفسار عن الأهلية.

يمكنك أيضًا انتظار وصول رسالة على هاتفك المحمول تشير إلى أنه تم تمكينه أم لا، مع ذكر الأسباب.

صوتك متاح للاستماع إليه، أو يمكنك الاتصال وإبلاغ نفسك على الرقم 19912.

تسجيل حساب مواطن جديد 6 يوليو 2022 المَوعِد النهائي للتسجيل هُو أغسطس. 16 يوليو 2022 تاريخ استحقاق الراتب لشهر أغسطس 1 أغسطس انخفاض راتب المقبولين. 10 أغسطس 2022

كيف اعرف اني قبولي فِيْ حساب المواطن

على مقدم الطلب الاتصال على رقم الاتصال بالوزارة لحساب المواطن 19912، والاستعلام عن استحقاق الخصم أو تقديم شكوى حول عدم الأهلية، حساب المستفِيْد هُو وسيلة للاستعلام عن خصم الراتب فِيْ الحساب أم لا، ويودع الاعتراض على الطلب فِيْ المواعيد المحددة.

2022 أهلية حساب المواطن

سيتم الإعلان عن أهلية البرنامج بعد 20 يومًا من التسجيل، وقد أوضحنا طرق التحقق منها، ويتم ذلك فِيْ بداية الشهر الميلادي.

يتم الطعن فِيْ الأهلية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر.

الراتب مستحق فِيْ اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

استعلام عن إصدار الأهلية (عبر حسابي على الموقع)