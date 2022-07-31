مَوعِد نزول إيداع راتب التأهِيْل الشامل كيفِيْة تحديث البيانات الطبية لذوي الإعاقة رقم هاتف الخدمة

مَوعِد إيداع راتب إعادة التأهِيْل الشامل كيفِيْة تحديث البيانات الطبية حسب نوع الإعاقة hrsd.gov.sa هُو معاش يقدم لذوي الإعاقة والعرابين الأيتام تاريخ صرف راتب التأهِيْل الشامل لهذا الغرض أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مَوعِد تخفِيْض الوديعة الشاملة لراتب إعادة التأهِيْل، حيث يمكن صرف الراتب البنكي صباح الثلاثاء 26 يوليو 2022، والرواتب هِيْ شهر تم تحديده لعام 2022. دفعت للفئات المشمولة بالتأهِيْل الشامل للأيتام وذوي الإعاقة، حيث تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا لهذه الفئات، لتشمل فِيْ نظام الحماية الاجتماعية والمظلة من درس تأهِيْلهم الوزاري الشامل بشرطهم وحقهم فِيْ الحصول على حقهم. الراتب الذي تحصل عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبات تسجيل التأهِيْل الشامل بشكل مستمر، فِيْ رَابِطْ التسجيل الخاص بك، ويتم الرجوع إلى السجلات الطبية لتحديد درجة الإعاقة التي سيتم تحديد الراتب منها وفقًا لنسبة الإعاقة.

تاريخ إيداع راتب إعادة التأهِيْل الشامل. كيفِيْة تحديث البيانات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم هاتف الخدمة

وتجدر الإشارة إلى أن راتب إعادة التأهِيْل الشامل يصرف شهريًا فِيْ الأسبوع الأخير من كل شهر ميلادي، وقد يتقدم مَوعِد الدفع أو يتأخر اعتمادًا على مَوعِد الصرف مع عطلة رسمية، ومع التزام المملكة بتطوير فِيْ نظام الضمان الاجتماعي، ينتظر أصحاب رواتب إعادة التأهِيْل الشامل أن يتم تغطيتهم بنظام التنمية من خلال زيادة رواتبهم، وذلك لتلبية الظروف المعيشية لإدارة شؤون حياتهم. قضية زيادة الأجور للتأهِيْل الشامل، وخاصة للفئات الأشد فقرا من الأشد حاجة.

إيداع أجور إعادة التأهِيْل hrsd.gov.sa للأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة الأيتام استعلام عن أجر (معاق – يتيم)

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستفِيْدين من التأهِيْل الشامل قد بلغ قرابة المليون ونصف المليون مستفِيْد من الإعانة الشهرية الممنوحة لذوي الإعاقة والأيتام، وفِيْما يتعلق بقيمة الأجور فإن الحد الأقصى لراتب التأهِيْل الشامل هُو عشرين ألف ريال إعاقة. وفقًا لجدول رواتب إعادة التأهِيْل الشامل.

شُروطْ طلب الحصول على مزايا إعادة التأهِيْل الشاملة

دور الأيتام.

تحديد نوع ونسبة الإعاقة بمعرفة وزارة الصحة السَعُودِيْة.

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفِيْد وأسرته 4000 ريال.

الإقامة الدائمة فِيْ المملكة شرط لاستحقاق علاوة إعادة التأهِيْل الشامل.

لا تزيد مدة إقامة المستفِيْد فِيْ المنشآت الحكومية بسبب اعتلال الصحة أو إعادة التأهِيْل أو الاستحقاق على 6 أشهر على نفقة الحكومة خلال عام.

ألا يكون المستفِيْد من مستخدمي السكن الاجتماعي.

ألا يزيد عمر المستفِيْد عن 45 سنة.

لن يتلقى المستفِيْد أي أجر أو مساعدة من المنظمات والمؤسسات الخيرية العاملة فِيْ المملكة.

أنواع الملفات التي يمكن إرفاقها هِيْ (JPG، JPEG، PDF) فقط.

لا يتجاوز الحجم الأقصى للملف المرفق 2 ميغا بايت.

كيفِيْة تحديث البيانات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة

جدول رواتب التأهِيْل الشامل (حسب الاقتضاء)

مسلسل نوع ووصف الإعاقة راتب التأهِيْل الشامل حسب الإعاقة 1 التخلف العقلي الشديد وشلل الجانب الأيسر 20000 ريال اثنين التخلف العقلي الشديد والصرع 20000 ريال 3 التخلف العقلي الشديد والصم والبكَمْ 20000 ريال 4 التخلف العقلي الشديد والإعاقات الأخرى 20000 ريال 5 الشلل الرباعي والشلل التام 20000 ريال 6 الشلل الرباعي والعمى 14000 ريال 7 الشلل الرباعي والإعاقات الأخرى 14000 ريال 8 شلل فِيْ الاطراف العلوية والسفلية وضعف السمع 14000 ريال 9 شلل فِيْ الأطراف العلوية والسفلية وضعف البصر 14000 ريال 10 الشلل الرباعي والصمم والبكَمْ 14000 ريال أحد عشر الشلل الثلاثي والإعاقات الأخرى 14000 ريال 12 الصم والبكَمْ والشلل الثلاثي 14000 ريال 13 الصم والبكَمْ مع الشلل الرباعي 14000 ريال 14 صعوبة فِيْ الكلام ورجفان فِيْ اليدين. 10000 ريال خمسة عشر الصم والبكَمْ وقصر النظر فِيْ الجانب الأيسر السفلي 10000 ريال السادس عشر الصم والبكَمْ والمشلول فِيْ الأطراف العلوية أو السفلية 10000 ريال 17 ضعف السمع الحسي العصبي وإعاقات أخرى 10000 ريال 18 ضعف البصر وإعاقات أخرى 10000 ريال 19 الاكتئاب النفسي وضعف شديد فِيْ الأطراف السفلية. 10000 ريال عشرين ضعف فِيْ جانب واحد وصرع 10000 ريال واحد وعشرين فقر الدم المنجلي والتهاب العظام 10000 ريال 22 فقر الدم والشلل 10000 ريال 23 الصرع وغيره من الإعاقات الطفِيْفة 10000 ريال 24 متلازمة مارفان مع استطالة العظام + الآخرين 4000 ريال

كيفِيْة تحديث بيانات مستفِيْدي التأهِيْل الشامل (بيانات طبية لذوي الإعاقة)

مع الإعلان، منذ أكثر من شهر، عن تطوير نظام الحماية الاجتماعية، وتفعيل الضمان الاجتماعي المطور حديثًا، دعت وزارة التنمية البشرية المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم، من أجل تحديد كل حالة. بشكل منفصل، والإشارة إلى أحقية الاستفادة من نفس تعليق الرواتب لمن لم يقوم بتحديث بياناتهم، وبالفعل تم تحديث البيانات لجميع فئات مستفِيْدي الضمان الاجتماعي، وتجدر الإشارة إلى أن تحديث البيانات لا يشمل حاليًا المستفِيْدين من إعادة التأهِيْل الشامل، وتعمل الوزارة على ضم المستحقين للتأهِيْل الشامل بموجب نظامهم الخاص فِيْ وقت لاحق.

كيف وكيف تعرف على المساعدات المالية للتأهِيْل الشامل (معاق – ايتام)

يزور “رَابِطْ للتشاور حول المساعدات المالية للتأهِيْل الشامل hrsd.gov.sa. اكتب رقم المستفِيْد فِيْ المكان المخصص. أدخل رقم الهُوية الوطنية. تحديد نوع المنحة باختيار “مساعدة مالية لذوق الإعاقة أو مساعدة مالية للأسر التي ترعى الأيتام”. اكتب الرقم للتحقق من الاستخدام البشري انقر فوق كلمة عرض.

رقم هاتف مراكز خدمة التأهِيْل الشامل للتواصل معها

هاتف خدمة العملاء على 0505616845 او من خلال تطبيق الواتس اب.

الرياض 4703475.

الطائف 738372.

جدة 6818668.

مكة 5421774.

يتم إيداع راتب التأهِيْل الشامل شهرياً فِيْ الحسابات المصرفِيْة للمستفِيْدين والمستوفِيْن للشُروطْ وكذلك من قام بتحديث بياناتهم فِيْ الوقت المحدد لتحديث بيانات التأهِيْل على الرَابِطْ hrsd.gov.sa لرعاية الأفراد من ذوي الإعاقة والأيتام وكذلك الأرامل والمطلقات الذين ليس لديهم معيل لأسرة ولا يستطيعون العمل، ويتم إيداع المبالغ المشمولة بالخدمات وزارة التنمية الاجتماعية هُو اليوم السادس والعشرون من كل شهر ميلادي، بينما كل يتابع الفرد مع البنك حيث يتم الصرف لتحديد كيفِيْة استلام الراتب، وإذا كان لديك أي استفسارات، يمكنك الاتصال بنا من خلال التعليقات الموجودة أسفل هذا التقرير.