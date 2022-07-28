مَوعِد نزول الضمان الاجتماعي المطور دفعة شهر محرم 1444

مطور الضمان الاجتماعي من أهم برامج الدعم المالي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤوليتها، يعمل البرنامج على صرف رواتب شهرية لبعض الأسر السَعُودِيْة الأكثر احتياجًا، بناءً على شُروطْ و معايير. التي أعلنت عنها الوزارة، وتجدر الإشارة إلى أن راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر يصرف مرة واحدة فقط خلال العام، وينتظر المستفِيْدون الدفعة الجديدة لشهر محرم وتاريخ صرف تلك الدفعة، وأنه هُو ما سنشرح لك من خلال هذا المقال.

مَوعِد صرف دفعة الضمان الاجتماعي محرم 1444

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم إيداع الدفعة الثامنة من برنامج الضمان الاجتماعي المطور فِيْ الحسابات المصرفِيْة للمستفِيْدين فِيْ اليوم الأول من شهر أغسطس الجاري.

تطورت شُروطْ الحصول على راتب الضمان الاجتماعي لعام 1444 هـ

الإقامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والحصول على الجنسية السَعُودِيْة. التعريف بالهُوية الوطنية. ألا يتجاوز دخل المستفِيْد 1100 ريال سعودي كحد أدنى. لايوجد لدى المستفِيْد اية اصول مالية باسمه. عدم الإقامة فِيْ أحد ملاجئ الحكومة السَعُودِيْة.

خطوات التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور

قم بتسجيل الدخول أولاً إلى رَابِطْ مطور الضمان الاجتماعي للتسجيل.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل البيانات المطلوبة فِيْ حالة تسجيل الدخول لأول مرة.

أدخل رقم الهُوية الوطنية.

اكتب تاريخ الميلاد.

أدخل رقم الهاتف المحمول.

أدخل الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى هاتفك أثناء عملية التسجيل.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

اضغط على زر الإرسال.

القيمة المالية لمدفوعات الضمان الاجتماعي المطورة لشهر محرم 1444

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن قيمة الضمان الاجتماعي التي يتم صرفها لكل أسرة تعتمد على عدد أفراد كل أسرة واحتياجاتهم الأساسية على النحو التالي

إذا كانت الأسرة تتكون من شخص واحد فقط، فسيتم دفع 1000 ريال سعودي لهم.

تعطى للعائلات المكونة من فردين 2750 ريال سعودي.

أسرة مكونة من ثلاثة أفراد تتقاضى راتباً اجتماعياً قدره 3140 ريالاً.

العائلات المكونة من أربعة أفراد تحصل على 3710 ريال سعودي.

تطوير إجراءات التأخير فِيْ دفع الضمان الاجتماعي

فِيْما يلي نوضح الإجراءات التي يجب اتخاذها فِيْ حالة التأخر فِيْ دفع حصة الضمان الاجتماعي لمن يستحقها وهِيْ

تسجيل الدخول إلى الخدمة منصة دعم الضمان الاجتماعي.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

سجل البيانات المطلوبة.

انقر فوق استعلام حالة الطلب.

وسوف يشرح الآن أسباب التأخير فِيْ صرف الدفعة، إما بسبب عدم استكَمْال الدراسة من قبل اللجنة أو الحاجة إلى تأكيد صحة البيانات المقدمة.

تطورت أسباب تأخير دفع الضمان الاجتماعي لعام 1444 هـ

هناك عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى تأخير دفع رواتب الضمان الاجتماعي المطورة لمستحقيها، وهِيْ