مَوعِد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر محرم رَابِطْ التقديم فِيْ منصة الدعم والحماية الاجتماعية

مَوعِد وصول الضمان الاجتماعي 1444 المطوَّر لشهر تموز، وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تاريخ صرف الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستفِيْدين فِيْ النظام القديم يوم الأحد 31 يوليو 2022 الموافق 2 محرم 1444، أرسلت الوزارة أيضًا رسائل نصية بقبول الأهلية للمسجلين فِيْ منصة الضمان الاجتماعي للدعم والحماية المطورة والمبالغ المستحقة. سيتم إيداعها فِيْ حساباتك المصرفِيْة بعد وقت قصير من وصول الرسائل مباشرة على هُواتفك، ومن خلال موقعنا الإلكتروني نعرض لك خطوات التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور وشُروطْ العرض.

تاريخ وصول الضمان الاجتماعي متطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مَوعِد تخفِيْض الضمان الاجتماعي المطوَّر والمقرر صرفه فِيْ اليوم الأول من شهر أغسطس المقبل 2022، كَمْا أوضحت الوزارة أنه فِيْ حال حَلْول يوم الصرف، سيتم تأجيل يوم الجمعة، العطلة الأسبوعية الرسمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، أو سيتم إدخال التغيير إلى يوم كَمْا هُو معلن، إما الخميس أو الأحد فِيْ بداية أيام العمل الرسمية.

شُروطْ الضمان الاجتماعي للمطورين

لكي يحصل الشخص على المبلغ المطوَّر للضمان الاجتماعي، يجب أن يستوفِيْ سلسلة من الشُروطْ، وهِيْ

أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب أن يكون لديك أيضًا الجنسية السَعُودِيْة.

بينما الدخل المحسوب لمقدم الطلب أقل من الحد الأدنى للفرد وهُو 1100 ريال سعودي للعائلة و 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

لا يمكن لمقدم الطلب امتلاك أي أصول ذات قيمة عالية.

وبالمثل، يجب ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا فِيْ أي من الملاجئ أو الملاجئ بالولاية.

التقيد بجميع برامج التدريب والتوظيف.

يجب استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية.

تم تطوير رَابِطْ التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي