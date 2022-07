مَوعِد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1444 لهذا الشهر أغسطس 2022 عداد نزول الراتب

مَوعِد وصول الضمان الاجتماعي الجديد المطوّر لهذا الشهر آب 2022 راتب شهر محرم 1444 أصبح موضوع بحث كبير الآن من ضمان الدعم، لذلك نقدم لكَمْ هذا المقال على أمل أن نتمكن من ذلك تكون قادرة على الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السَعُودِيْة تسعى دائمًا للتخفِيْف من معاناة الأسر الأكثر احتياجًا، وبالتالي تقديم الدعم اللازم لها من خلال تفعيل العديد من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، ومن أهم هذه البرامج برنامج حساب المواطن، التي أعيد تسجيلها بقرار من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم تطوير برنامج الضمان الاجتماعي الجديد الذي يستفِيْد منه عدد كبير من الأسر والمحتاجين. تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال كدعم إضافِيْ لمستحقي الضمان ويتم الدفع مرة واحدة فقط حتى نهاية السنة المالية الحالية 1443.

تطور مَوعِد وصول الضمان الاجتماعي

سنجيب فِيْ هذا المقال عن مَتَّى يحين مَوعِد تخفِيْض الضمان الاجتماعي ومقدار تخفِيْض الضمان. وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تاريخ خفض الضمان الاجتماعي وحددت مَوعِده. . راتب الضمان الجديد فِيْ كل شهر ميلادي، ويتم الصرف فِيْ هذا التاريخ ولا يتم تغييره ما لم يتم الاتفاق على يوم التغيير كعطلة رسمية داخل المملكة العربية السَعُودِيْة. فِيْ هذه الحالة، يتم تقديم التاريخ يومًا واحدًا إذا كان التاريخ الرئيسي هُو الجمعة، أو يتم إرجاعه يومًا واحدًا إذا كان تاريخ التغيير هُو السبت.

كَمْ تبقى فِيْ الضمان الاجتماعي لشهر آب 1444

ومعلوم أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت اليوم الأول من كل شهر ميلادي مَوعِدًا لصرف راتب الضمان. وعليه فإن مدفوعات الضمان الاجتماعي الآن لشهر محرم 1444 هِيْ يوم الإثنين 1444/1/3 الموافق 1/8/2022 م.

عداد نزول الضمان لهذا الشهر محرم 1444

var countDownDate = new Date("8 1, 2022 000").getTime();

// Update the count down every 1 second var x = setInterval(function() { var now = new Date().getTime(); var distance = countDownDate - now; var distance2 = countDownDate+(24*60*60*1000) - now;

// Time calculations for days, hours, minutes and seconds var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

var days2 = Math.floor(distance2 / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60)) / 1000);

// Display the result in the element with id="demo" document.getElementById("countdownbeso").innerHTML ="