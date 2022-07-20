مَوعِد نزول العوائد السنوية 1444 والتسجيل واضافة الأبناء عبر وزارة المالية السَعُودِيْة

تعتبر الإعلانات السنوية من أهم عمليات البحث على محركات بحث جوجل السَعُودِيْة، حيث ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين فِيْ المملكة الوقت الذي ستكون فِيْه الإعلانات السنوية تحت إشراف وزارة المالية السَعُودِيْة، خاصة بعد الإعلان عن مَوعِدها الرسمي فِيْ صفحتها الرسمية حيث يتم الإعلان فِيْ هذا التاريخ من كل عام عن مَوعِد الإرجاع والتسجيل فِيْها للاستفادة من المرتجعات وكيفِيْة تسجيل أبنائهم للاستفادة من المرتجعات وهذا نوضح داخل المقال ونشرح الرَابِطْ على موقع وزارة المالية السَعُودِيْة. سجل على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية السَعُودِيْة.

تاريخ العودة السنوي

أعلنت وزارة المالية السَعُودِيْة فِيْ بيان عبر تويتر أن مَوعِد الإعلانات السنوية لعام 1443 يقترب قبل بداية العام 1444، مشيرة إلى أن التبادل يتم مع بداية العام الجديد 1444 هـ. فِيْ بداية شهر محرم وكانت الوزارة على استعداد لصرف العوائد السنوية على قسطين حتى تصل العوائد إلى جميع المستفِيْدين من خلال حسابهم المصرفِيْ.

كيفِيْة إضافة أطفال على العوائد السنوية

أدخل أولاً ملف رَابِطْ إلى موقع وزارة المالية.

ثم اضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية.

ثم تضغط على خيار إضافة الأطفال.

ستحتاج بعد ذلك إلى إدخال جميع البيانات المطلوبة وتعبئتها، مع مراعاة الدقة.

ثم تقوم بتحميل المستندات المطلوبة من قبل الموقع.

تحتاج بعد ذلك إلى النقر فوق إرسال البيانات لإرسال الطلب.

خطوات التسجيل مع خطوات الحصول على الإقرارات السنوية

بسبب كثرة تساؤلات المستفِيْدين عبر موقع الوزارة على تويتر حول كيفِيْة التسجيل للإقرارات السنوية، منذ إعلان وزارة المالية عن مَوعِد الإقرارات المالية، يبحث الكثيرون عن كيفِيْة التسجيل. فِيْما يلي خطوات كيفِيْة التسجيل وهِيْ كالتالي