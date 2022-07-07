مَوعِد نزول المكرمة الملكية لحساب المواطن 1443 وقيمة الدعم الإضافِيْ للمستفِيْدين

وصدرت أمس، أوامر ملكية عاجلة بشأن دفع الراتب الإضافِيْ، بالإضافة إلى الامتياز الملكي نيابة عن المواطن ولكلا النوعين من المستفِيْدين الأمنيين، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الأمر الملكي. من نزول الشرف الملكي لحساب المواطن.

مَوعِد صرف المكافأة الحقيقية لحساب المواطن.

وبالفعل نزلت فِيْ حسابات المستفِيْدين بالراتب، لأن برنامج حساب المواطن أعلن عن بدء إيداع راتب حساب المواطن للمواطنين، وأوضح البرنامج أن راتب هذا الشهر سيحصل على زيادة وفقاً لـ بأوامر خادم الحرمين الشريفِيْن الملك سلمان، وسيتم صرف المكافأة لجميع المستحقين بالراتب، وقد تمت بالفعل عمليات الإرسال للأشخاص الذين استوفوا الشُروطْ والمتطلبات، بما فِيْ ذلك إقامة الشخص. .فِيْ المملكة وتوافر الجنسية السَعُودِيْة، وعدم امتلاك أصول عالية القيمة.

زيادة حساب المواطن وقيمته.

سيتم تسليم الدعم للمستفِيْدين من حساب المواطن هذا الشهر، وبالتالي ستكون هناك زيادة بنسبة 70٪ فِيْ رواتبهم، ولن يكون فقط للمستفِيْدين من حساب المواطن، بل سيكون معهم الناس. من يتقاضون رواتبهم لدعم الثروة الحيوانية والتأمين عليها بكلا النوعين، ويرجع ذلك إلى الزيادة الملحوظة فِيْ جميع الأسعار فِيْ جميع أنحاء العالم، وليس فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. فقط هِيْ مساعدة من المملكة العربية السَعُودِيْة لأطفالها حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأساسية. .

دعم إضافِيْ لحسابات المواطنين

وأوضحت مصادر مسؤولة محسوبة على حساب المواطن أن قيمة الدعم لجميع المواطنين ستكون حوالي 70 بالمئة، ويبدأ إيداع الراتب مع بداية شهر ذي الحجة وتستمر الزيادة لمدة ستة أشهر. حتى نهاية العام، ولن تكون نسبة الدعم هِيْ نفسها لجميع المواطنين، ولكنها تختلف من شخص لآخر، ولكن بشكل عام سيكون الدعم الإضافِيْ على النحو التالي

بادئ ذي بدء المعيل 720 ريال.

انتساب فوق 18 سنه 360 ريال.

تابع عمرك اقل من 18 سنه 216 ريال.

فئات جديرة بالشرف الملكي

أوضحت وزارة الموارد الفئات المؤهلة للتكريم الملكي، وإليكَمْ تلك الفئات المحددة، وهِيْ كالتالي