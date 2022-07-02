مَوعِد نزول حساب المواطن لشهر ذو الحجة 1443

تاريخ نزول حساب المواطن لشهر ذي الحجة 1443 والذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حيث يتم صرف حساب الإسكان للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي مع بهدف تقديم المساعدة المالية للأسر الأشد فقراً فِيْ المملكة، ومن خلاله سنتحدث عن مَوعِد صرف فاتورة شهر يوليو فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

حساب المواطن 1443

حساب المواطن هُو أحد البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم تسجيل حساب المواطن للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي المستوفِيْن لشروط البرنامج. والغرض منه تقديم الدعم المالي الكامل للعاطلين وكبار السن فِيْ المملكة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

تاريخ نشر حساب المواطن لشهر ذي الحجة 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن سداد فاتورة المواطن لشهر ذي الحجة سيكون فِيْ 10 أغسطس 2022، الموافق 1 محرم 1444، حيث حددت الوزارة مَوعِد الصرف للمواطن. برنامج الفاتورة على 10 كل شهر ميلادي.

القيد فِيْ حساب المواطن 1443

يتم التسجيل فِيْ حساب المواطن باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول مباشرة إلى حساب المواطن.

حدد كلمة مرور تسجيل الدخول من خلال الموقع.

انقر فوق علامة التبويب استيراد من خلال الوصول الوطني الموحد.

انتقل إلى تسجيل الحساب بكلمة المرور والرسالة.

أدخل رقم هُوية المستفِيْد.

أدخل كلمة مرور حساب المستفِيْد فِيْ منصة أبشر.

انقر فوق زر الاتصال.

التحقق مطلوب.

انتقل إلى واجهة البرنامج.

انقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

املأ جميع المعلومات والبيانات.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

اضغط على موافق للالتزام والتأكيد.

انقر فوق الزر إرسال الطلب.

سؤال باسم المواطن 1443

يمكن طلب حساب المواطن من النقاط التالية

انتقل إلى برنامج “حساب المواطن”.

تسجيل الدخول من خلال الحساب.

أدخل رقم هُوية المستفِيْد.

أدخل كلمة المرور بدقة.

أعد رمز التحقق إلى المكان المناسب.

تسجيل الدخول إلى الحساب.

حدد خيار دراسة الأهلية.

اقرأ نتيجة الاستعلام.

حساب المواطن على تويتر

يمكن لأصحاب حساب المواطن متابعة الحساب الرسمي للبرنامج من خلال منصة تويتر “”، حيث يشارك مع الناس أهم مواعيد الصرف وأبرز التعليمات والإرشادات الجديدة، حيث يمكن تقديم الاستفسارات والشكاوى مباشرة عبر المنصة.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن مَوعِد إصدار حساب المواطن لشهر ذي الحجة 1443 وكيفِيْة التسجيل لحساب المواطن وخطوات البحث ومن ثم ارفقنا الرَابِطْ الرسمي للمواطن. حساب عبر منصة Twitter.