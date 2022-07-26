مَوعِد نزول حساب المواطن 1443 لشهر اغسطس فِيْ المملكة

تاريخ تحميل حساب المواطن لشهر أغسطس أعيد التسجيل فِيْ حساب المواطن اعتباراً من 6 يوليو 2022، ويستمر التسجيل حتى تبلغ الوزارة بإغلاق باب التسجيل مرة أخرى بعد الحصول على أرقام المستفِيْدين من البرنامج، ويستمر الرَابِطْ القديم للتسجيل والاستشارة فِيْ العمل فِيْ النظام الجديد حيث تلقت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبات التسجيل فِيْ برنامج حساب المواطن بعد توقف دام أكثر من عامين من خلال أوامر ملكية لتوفِيْر جميع قنوات التواصل مع المواطنين واستمرت الوزارة فِيْ استقبال الطلبات من الراغبين فِيْ الاستفادة من البرنامج.

تاريخ إطلاق حساب المواطن لشهر أغسطس

يودع الراتب الشهري فِيْ حسابات المستفِيْدين فِيْ اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والدفعة الحالية الواجب صرفها فِيْ 10 أغسطس 2022، الموافق 12 محرم 1444، هِيْ الدفعة 57 من برنامج حسابات المواطن. حيث أن ذلك يعتمد على الاختلاف فِيْ مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتقدم حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة الدعم على شكل مساعدات نقدية مستدامة يتم صرفها للمستفِيْدين من برنامج حساب المواطن شهريًا. هذا الاسبوع.

رَابِطْ لاستشارة حساب المواطن باستخدام رقم الهُوية

لم تظهر بعد نتائج الأهلية للجلسة 57 من حساب المواطن لشهر أغسطس 2022، ومن المقرر الصرف فِيْ 10 أغسطس 2022، ويمكن الرجوع إلى حساب المواطن عن طريق الدخول إلى موقع حساب المواطن المخصص للاستعلام عن صرف المدفوعات من خلال رَابِطْ حساب المواطن ثم قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وإذا لم يكن لديك حساب، فانقر فوق إنشاء حساب جديد واملأ المعلومات المطلوبة، ثم انقر فوق حساب المستلمين وستظهر عدة خيارات. أمامك، انقر فوق استعلام حساب المواطن، سيطلب منك الموقع إدخال العديد من بياناتك، مثل رقم التعريف الوطني واسم المستخدم والدفع الذي تريد الاستعلام عنه، أدخل جميع البيانات المطلوبة، ثم سنقوم اضغط على كلمة “Query” وستظهر لك جميع التفاصيل.