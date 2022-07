مَوعِد نزول رواتب المتقاعدين 1443 لهذا الشهر يوليو 2022 عداد صرف الراتب الجديد

مَوعِد تخفِيْض رواتب المتقاعدين 1443 أصبح الراتب التقاعدي لشهر يوليو 2022 محَلْ اهتمام كبير للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مع اقتراب مَوعِد صرف رواتب المتقاعدين عن هذا الشهر الجديد، يوليو. 2022 راتب شهر ذي الحجة 1443، وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السَعُودِيْة مهتمة بتوفِيْر رواتب المتقاعدين فِيْ المَوعِد المحدد والمعلن عنه، وهُو ما يعرفه الجميع إلا يوم الصرف. قد تتزامن مع عطلة رسمية فِيْ المملكة، وهذه هِيْ الحالة الوحيدة التي يتم فِيْها تقديم أو تأخير مَوعِد الدفع، وقد حددت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع وزارة المالية السَعُودِيْة مَوعِد الصرف. معاش متقاعدي الضمان الاجتماعي فِيْ المملكة بحيث يصادف اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. ومن خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقافني المتميز، سنعرض عداد راتب التقاعد الجديد بالثانية وطريقة استشارة الراتب وشُروطْ استحقاق راتب التقاعد العسكري والمدني.

مَوعِد سحب رواتب المتقاعدين 1443

كَمْا ذكرنا فِيْ بداية هذا المقال، فقد تم تحديد وترتيب مواعيد صرف الرواتب فِيْ السَعُودِيْة. لا يتم تغيير تواريخ الصرف إلا إذا صادف يوم التبادل عطلة رسمية داخل المملكة العربية السَعُودِيْة. وذلك لتسهِيْل وتسهِيْل حصول المواطنين على رواتب خاصة رواتب المتقاعدين.

مَتَّى سيتم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يوليو 2022

يصرف معاش التقاعد للمستحقين المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي. إذا لم يتزامن يوم التغيير مع عطلة رسمية، إذا صادف يوم عطلة رسمية، فسيتم تقديم التاريخ أو تأخيره بيوم واحد. وعليه فإن مَوعِد صرف رواتب المتقاعدين فِيْ شهر ذي الحجة 1443 هُو يوم الإثنين 26/12/1443 هـ الموافق 25/7/2022 م.

عداد تخفِيْض الراتب التقاعدي لشهر ذي الحجة 1443

var countDownDate = new Date("7 25, 2022 000").getTime();

// Update the count down every 1 second var x = setInterval(function() { var now = new Date().getTime(); var distance = countDownDate - now; var distance2 = countDownDate+(24*60*60*1000) - now;

// Time calculations for days, hours, minutes and seconds var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000);

var days2 = Math.floor(distance2 / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds2 = Math.floor((distance2 % (1000 * 60)) / 1000);

// Display the result in the element with id="demo" document.getElementById("countdownbeso").innerHTML ="