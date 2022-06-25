مَوعِد نزول رواتب المتقاعدين 1443 لهذا الشهر يونيو 2022

تاريخ نزول المتقاعدين 1443 لهذا الشهر يونيو 2022 موضوع مهم لجميع العاملين فِيْ الفروع العاملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يستحق المواطن راتب تقاعدي وفق شروط معينة تمت الموافقة عليها. من قبل المديرية العامة للتأمينات الاجتماعية والحكومة ترغب فِيْ توحيد مَوعِد صرف الرواتب الخاصة للمتقاعدين، وذلك لطمأنة المواطن السعودي ومن خلالها سننظر لكَمْ والعديد من الخدمات التي تهم جميع العاملين فِيْ المملكة.

تاريخ التقاعد على رواتب المتقاعدين 1443

يتم تحديد مَوعِد صرف رواتب المتقاعدين فِيْ اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، أما إذا صادف هذا التاريخ يوم الجمعة فسيكون تاريخ الصرف هُو الخميس السابق، بينما يكون تاريخ الصرف يوم الأحد كتاريخ الصرف. ويصادف يوم السبت، وتجدر الإشارة إلى أن رواتب المتقاعدين من أهم المنح المالية التي تقدمها الحكومة السَعُودِيْة للمستفِيْدين منها لضمان مستوى معيشي متواضع لجميع المستحقين لمعاش الشيخوخة. كَمْا أنهم يرغبون فِيْ الإفراج عن هذه الرواتب فِيْ المواعيد المعلنة رسميًا.

تاريخ نزول أصحاب المعاشات 1443 لهذا الشهر

يتوقع جميع العاملين بالقطاع العام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الإفراج عن رواتبهم لهذا الشهر – يونيو – حيث يأتي قبيل عيد الأضحى المبارك. من جانبها، حددت المملكة العربية السَعُودِيْة مَوعِد الصرف، الذي سيجري فِيْ 26 يونيو 2022 م، الموافق 27 من دول هِيْتزة. حسابات بنكية.

مَوعِد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين هُو حزيران / يونيو

أما بخصوص رواتب التقاعد للأفراد والعسكريين لشهر يونيو، فقد أوضحت حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة أن الرواتب ستدفع فِيْ مَوعِد استحقاقها لكافة القطاعات التشغيلية، وهُو يوم 25 من كل شهر ميلادي، و لأنه يصادف يوم 25 من الشهر الجاري، ستدفع رواتب العسكريين يوم الأحد الموافق 27/06/2022 م، الموافق 26/11/2022 م.

سؤال عن معاش الشيخوخة والضمان الاجتماعي 1443

توفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية الحصول على معلومات إلكترونية عن رواتب المتقاعدين وذلك باتباع الخطوات التالية

الوصول المباشر إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة.

خيار التأمين عبر الإنترنت.

حساب المستفِيْد مرتبط بإدخال البيانات التالية اسم المستخدم. كلمة المرور.

انتقل إلى خدمة شروط الاشتراك.

تحديد الوظيفة ومن ثم تحديد جهة العمل.

ضغط الأجور.

سيتم عرض قيمة الراتب المستحق للشخص المطلوب.

شروط صرف معاش الشيخوخة من التأمين 1443

الشروط التي أقرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف المعاش هِيْ كالتالي

بلغ المتقدم سن الستين.

توقف المهنة المرتبطة بالفروع العاملة فِيْ المملكة.

مضى عام على تاريخ توقف العمل.

إحضار المستندات اللازمة لدفع التأمين.

لا يجوز أن تقل مدة المساهمة الفردية عن ستين شهرًا.

مطلوب فترة إضافِيْة مدتها 120 شهرًا عند الانتهاء من ستين عامًا.

تطبيق كشوف المرتبات

تقدم وزارة المالية السَعُودِيْة طلب دفع رواتب الموظفِيْن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والذي من خلاله يمكن التحكَمْ فِيْ رواتب الموظفِيْن، وكذلك مواعيد الدفع، وتاريخ التقاعد للموظفِيْن المدنيين والعسكريين، و العديد من الخدمات الهامة الأخرى. يمكنك تحميل التطبيق من خلال الروابط التالية

طرق التواصل مع وزارة المالية

توفر وزارة المالية طرقًا مختلفة للتواصل مع وزارة المالية للاستفسار عن رواتب التقاعد لجميع القطاعات العاملة فِيْ المملكة. فِيْما يلي قنوات الاتصال المختلفة

رَابِطْ لسؤال حول معاش الضمان الاجتماعي

يمكنك الذهاب إلى الرَابِطْ لمعرفة راتب تقاعد الضمان الاجتماعي مباشرة “”، واتباع جميع الخطوات للاستفسار عن رواتب التقاعد، بحيث يتم عرض راتب السائل سواء فِيْ القطاع العام أو فِيْ القطاع العسكري.

بهذا توصلنا إلى ختام مقالنا الذي استعرضنا فِيْه تاريخ نزول معاشات 1443 متقاعدًا لهذا الشهر يونيو 2022، وشرعنا فِيْ توضيح كيفِيْة التحقيق فِيْ معاش الضمان الاجتماعي لتسهِيْل التواصل معه والبحث حوله. أجور التقاعد للأشخاص فِيْ المملكة.