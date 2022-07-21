مَوعِد وصول سانتو إلَّى جدة.. ومفاجأة لـ”ثنائي الاتحاد”

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ “مَوعِد” وصول المدرب البرتغالي نونو سانتو. ليبدأ مهمته رسمياً مع أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي أعلن فِيْ وقت سابق التعاقد مع سانتو. لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2024.

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سيحصل المدير الفني ومساعده الفني على 8 ملايين يورو خلال مدة العقد ؛ أي 4 ملايين يورو لكل موسم رياضي.

ذكرت صحيفة المدينة أن نونو سانتو والطاقم التدريبي المرافق له سيصلون إلَّى جدة اليوم الخميس. لتولي مهمتها رسميا.

* مفاجأة كبيرة لثنائي الاتحاد

وقبل وصول سانتو، فاجأت الإدارة الاتحادية بقرار حاسم قلب الدفاع عمر هُوساوي، وخط الوسط عبد العزيز الجبرين ثنائي فريق كرة القدم الأول.

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وطالب العميد المسؤولون هُوساوي وجبرين بالانضمام إلَّى معسكر الفريق التحضيري بشكل طبيعي. على الرغم من أن عقودهم التي تنتهِيْ فِيْ أكتوبر لم يتم تجديدها ؛ بحسب صحيفة “سبورتس”.

والمسؤولون النقابيون، بسبب تواجد الثنائي فِيْ المعسكر، يريدون من سانتو أن تراقبهم عَنّْ كثب، قبل اتخاذ قرار نهائي، أو تجديد عقودهم أو إنهاؤها رسميًا.