“مُباشر” رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في العراق عبر epedu.gov.iq موقع وزارة التربية العراقية

يبحث عدد كبير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور من جميع محافظات العراق عن موعد للاستفسار عن نتائج الصف الثالث المتوسط ​​الدورة الأولى لهذا العام ، وذلك لرغبتهم القوية في معرفة نتائجهم والقضاء عليها. القلق والتوتر ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عرض نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة في جميع محافظات العراق ، كما أوضحت الوزارة أن النتائج ستعلن في الساعات المقبلة ، إذ تعتبر نتائج الصف الثالث المتوسط ​​من أهم النتائج التي يهتم بها عدد كبير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور ، لذلك سوف نقدم لكم في السطور القادمة كيفية الاستفسار عن نتائج الصف الثالث المتوسط ​​في جميع المحافظات من خلال موقعنا .. تابعونا.

رابط لنتائج الوسيط الثالث 2022 الجولة الاولى في العراق

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن بدء تصحيح الامتحانات في عموم محافظات العراق ، وأكدت الوزارة ان النتائج ستعلن فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ، وستعرض النتائج الكترونيا خلال الفترة المقبلة. ساعات حتى يتمكن الطالب من الحصول على النتائج بسهولة دون مواجهة أي مشكلة في كيفية الاستعلام.

رابط لاستخراج نتائج الصنف الوسيط الثالث 2022 الجولة الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً عن الرابط الإلكتروني الذي يمكن للطلاب من خلاله مراجعة نتائجهم من جميع محافظات العراق لهذا العام ، وسيتم إعلان النتائج خلال الفترة المقبلة بعد اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.