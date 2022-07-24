مُساعِدة شخصية لملكة بريطانيا تتوقع نهاية زواج هاري وميغان بالدموع

قالت إحدى مساعدي الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا إن زواج الأمير هاري من النجمة ميغان ماركل سينتهِيْ بالبكاء، بحسب كتاب جديد عَنّْ الزوجين.

يقول الكتاب المذهل إن التكهنات الصادمة التي قدمتها السيدة سوزان هاسي، التي كانت المساعد الشخصي للملكة إليزابيث الثانية منذ الستينيات، كانت أثناء حضورها الغداء مع الآخرين قبل زفاف هاري وميغان فِيْ مايو 2022.

وكشفت التكهنات التي قدمتها الليدي سوزان من قبل الصحفِيْ الاستقصائي توم باور، فِيْ كتابه الجديد، الذي صدر رسميًا فِيْ أوائل يوليو، عَنّْ حياة هاري وميغان، وعَنّْوانه “الانتقام ميغان وهاري والحرب بين وندسور”. منازل “.

وكشفت باور فِيْ الكتاب “بينما كان هناك نقاش فِيْ تلك المأدبة حول إمكانية عمل ميغان فِيْ المسرح الوطني بعد زواجها من هاري، غضبت السيدة سوزان فجأة عَنّْدما تحدثت عَنّْ مستقبل الزوجين، قائلة إن كل هذا سيكون تنتهِيْ بالدموع، مؤكدة فِيْ سياق حديثها على ضرورة تذكرها، تحدث الجمهُور بكلماتها، لأنها كانت متأكدة من أن خطابها سيتحقق “.

وأشار باور أيضًا إلَّى أن السيدة سوزان، 83 عامًا، كانت جزءًا من الفريق المخصص للقصر الملكي لمساعدة ميغان على التكَيْفَ مع الحياة داخل العائلة المالكة بعد زواجها من هاري.

يشار إلَّى أن نفس الكتاب كشف سابقًا عَنّْ حادثة أخرى تتعلق بالنجمة ميغان ماركل، وتعود أحداثها إلَّى عام 2017، عَنّْدما كانت غاضبة من مجلة “فانيتي فِيْر” لنشر علاقتها بهاري على غلافها بدلًا من التركيز عليها. عليها. فِيْ مجال عمله الرئيسي وهُو التفسير ونشاطه الخيري خلافا لاتفاقه مع إدارة المجلة.

قال مؤلف الكتاب، الصحفِيْ البريطاني توم باور، إن ميغان كانت “عالية” عَنّْدما وافقت المجلة على الكتابة عَنّْها وعَنّْ صورتها لتظهر على غلاف عدد سبتمبر 2017.

لكن عَنّْدما تصدرت المجلة صورة الغلاف، “إنها فقط متوحشة فِيْ علاقتها مع هاري” ولم تركز على نشاطها الخيري، أعلن قصر باكنغهام رفضه وأخذت ميغان غضبها إلَّى شركة العلاقات العامة المسؤولة عَنّْها. شركة Sunshine Sachs الأمريكية بحسب مقتطفات من الكتاب الذي نشرته مؤخرا صحيفة “التايمز” اللندنية.

“طلبت Sunshine Sachs من Vanity Fair احترام طلب مقابلة ميغان، وتقديمها كناشطة ومحسنة، دون مراعاة مشكلة واحدة، وهِيْ أن مدققي المجلة لن يجدوا أي دليل على عملها الخيري فِيْ العالم بأسره. . القوة المضافة فِيْ كتابه.