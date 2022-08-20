نائبة وزير السياحة تزور عسير للنهوض بالسياحة في المنطقة

زارت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود نائب وزير السياحة مواقع مختلفة في عسير لبحث كيفية تحسين جودة المرافق والخدمات للترويج للسياحة في المنطقة.

ناقش الفرص ورفع جودة الخدمات.

وقالت الأميرة هيفاء في تغريدة لها على تويتر “كامتداد لخطواتنا قمنا بزيارة مواقع مختلفة في منطقة عسير وتحدثنا مع أهلها وزوارها، والتقينا مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لبحث الفرص والإمكانيات و رفع جودة المرافق والخدمات لتعزيز السياحة في المنطقة “.

وأضاف أن منطقة عسير تتميز بإمكانيات هائلة، خاصة الطبيعة الساحرة، والبيئة الرائعة، والتراث، والثقافة، والأشخاص المعطاءون، فضلاً عن الفرص الجاذبة التي تعد بمستقبل مشرق.

مهرجان صيف أبها

يشار إلى أن الأميرة هيفاء بنت محمد قامت أمس بجولة في مناطق مهرجان أبها الصيفي 2022 وراقبت الأعمال المنفذة بإشراف هيئة تطوير عسير لتوفير خيارات متنوعة للأسرة، من خلال العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية في 6 مناطق. . موزعة بين (مكافآت عسير، كرنفال ومغامرات، ومنطقة للأطفال، ومناطق تجارية وتجزئة، ومنطقة ميفانا، وقرية الفنون والترفيه).

وأشاد بجهود هيئة تنمية منطقة عسير بقيادة أمير منطقة عسير لجعل المهرجان وجهة سياحية وترفيهية للزائر واستقطاب مجموعة من شباب وشابات المنطقة للعمل وتزويدهم بالمستلزمات الضرورية. خبرة في مجالات السياحة والترفيه والتسويق، بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية التي تنعكس في مصلحة جميع سكان المنطقة.

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