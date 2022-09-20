نائب أردني يعطي صلاحية لمعلمي أبنائه فِيْ المدرسة بضربهم.. ويتعرض للهجوم

شنت الحركة النسوية الأردنية هجوماً قوياً على النائب سليمان أبو يحيى، الذي أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن سمح لمعلمي أطفاله بالضرب عليهم لتأديبهم، وذلك خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة المخصصة لمناقشة مشروع حقوق الطفل. . قانون لسنة 2022.

وقال النائب أبو يحيى، متحدثا برئاسة مجلس النواب “أنا أستغرب من الذين يقولون إن الضرب يؤثر على الصحة النفسية للطلاب. أنا على يقين من أن كل من كانوا تحت القبة تعرضوا للضرب على طول الطريق، وأصبحوا يحملون ألقاب السعادة والتميز، ولم يتأثروا بضربات السادة “.

وختم أبو يحيى حديثه بالقول “يستحيل أن يضرب المعلم تلميذًا مثقفًا ومثقفًا ومحترمًا”، منتقدًا إزالة جميع السلطات من أيدي المعلمين.

الحركة النسوية فِيْ الأردن تهاجم أبو يحيى

رأت الحركة النسوية فِيْ الأردن، فِيْ منشور نشرته على حسابها على تطبيق إنستغرام، أن الممثل أبو يحيى “لم يكن له قرار محترم أو حكيم، وأن جميع قراراته ديماغوجية وكأنك تعيش فِيْ الغابة أو فِيْ العصور الوسطى. اذن فهُو مخالف لقانون الاطفال وضد قوانين النساء “.

وقالت “إنك تسيء لطفل بدلاً من تعلم طرق تربية طفل دليل كافِيْ على أنك شخص غير طبيعي وضرب أسرتك له أثر عليك”، مضيفة “معظم الناس الذين يعترفون بتدهُور نفسيتهم. دولة وترصد معدلات الانتحار بسبب العَنّْف، وتتفاقم حالات الهروب بسبب العَنّْف، ويخبرك الأخ “غضبنا ولم يحدث شيء”.

مناقشات ساخنة

يشهد مشروع قانون حقوق الطفل فِيْ الأردن نقاشات محتدمة، سواء على المستوى النيابي فِيْ مجلس النواب، أو على المستوى الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اتهام البعض الحكومة بالسعي لتقليد الغرب. . فِيْ البعد العربي.

يعتقد العديد من معارضي القانون أن أحكام القانون تسيء إلَّى الأسرة الأردنية وقيمها، كَمْا أنها تخالف الشريعة الإسلامية، فِيْ الوقت الذي تزعم فِيْه الصحفِيْة الأردنية هديل عزيز أنه “لا يوجد قانون فِيْه ولا يوجد مقال يتحدث عَنّْه”. هُو – هِيْ.”