نائب أمير مكة يطمئن على صحة ضيوف الرحمن بمشعر منى

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم مركز القيادة والسيطرة التابع لوزارة الصحة بمنى، حيث كان في استقباله وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل. ومختلف القادة الوزاريين.

في خدمة الحجاج

وطمأن سموه نفسه على الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام والخدمات المقدمة لهم خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ، مستمعًا إلى شرح مهام مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، والاطلاع على جهود مركز القيادة والسيطرة بوزارة الصحة. الوزارة في خدمة الحجاج وتشمل تقديم خدمات لأكثر من 53 ألف حاج وإجراء أكثر من 100 عملية قسطرة قلبية و 8 عمليات قلب مفتوح وتوفير أكثر من 1800 خدمة رعاية صحية عبر المستشفى الافتراضي بالرياض.