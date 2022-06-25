ناجز استعلام عن معاملة برقم الهُوية عبر موقع وزراه العدل السَعُودِيْة moj.gov.sa

أتاحت وزارة العدل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة المنصة الإلكترونية التي تكَمْل الاستعلام عن معاملة برقم الهُوية، بهدف تسهِيْل إجراءات الاطلاع على العقود والصكوك وغيرها من الأوراق والمستندات الرسمية عبر الإنترنت. وسنستعرض من خلال مقال اليوم الخطوات التي يمكن من خلالها لجميع مواطني المملكة الاستفادة من تلك المنصة التي توفرها وزارة العدل.

أكَمْل استفسارًا عن معاملة برقم تعريف

تسعى وزارة العدل السَعُودِيْة إلى التطوير الرقمي والإلكتروني الذي بدأت المملكة بتطبيقه فِيْ جميع إجراءاتها، حيث تم إطلاق منصة نجيز الإلكترونية لتقديم الاستفسارات عن جميع المعاملات الورقية عبر الإنترنت، سواء من خلال رقم التطبيق أو الهُوية. الرقم أو السجل المدني، وتتمثل خطوات الاستعلام برقم بطاقة الهُوية، على النحو التالي

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي وزارة العدل السَعُودِيْة.

ثم اختر منصة ناجيز للخدمات، أو من خلال البوابة أو التطبيق الرسمي لخدمة ناجيز.

بعد ذلك، تحتاج إلى تحديد اختبار التحقق من المعاملات داخل الوزارة، والذي سيطلب منك إدخال التفاصيل الخاصة بك.

يجب عليك إدخال DNI الكامل والصحيح فِيْ الحقل المخصص له، بالإضافة إلى رقم المعاملة والسنة.

بعد ذلك، سترى رمز تحقق مرئي، يجب كتابته فِيْ الحقل الخاص بك.

ثم أدخل أيقونة الاستعلام وسترى جميع المعاملات التي تريد معرفتها أمامك على الشاشة.

اكتملت مزايا الخدمة القضائية

بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن معاملة من خلال الخطوات المذكورة أعلاه، تقدم بوابة نجيس العديد من الميزات الأخرى، من بينها ما يلي

يمكن لجميع المواطنين الاطلاع إلكترونيًا على جميع الوثائق الصادرة عن وزارة العدل.

بالإضافة إلى إمكانية التحقق من الوكالة.

كَمْا يوفر خدمة الاطلاع على كل ما يتعلق بسند الملكية، وكذلك هُوية صاحب العقار.

يمكن أيضًا الرجوع إلى التراخيص التوثيقية والقضائية من خلال منصة نجيس.

فِيْ نهاية مقال حول استعلام حول معاملة برقم تعريف، نقدم الخطوات التي يجب اتخاذها للاستفادة من خدمات Nagis. كَمْا نذكر بعض المزايا التي توفرها المنصة لتزويد المواطنين المقيمين على أراضيهم بالعديد من الخدمات.