ناجز تتوسع بإتاحة 140 خدمة إلكترونية

أمر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتوسيع إتاحة الخدمات الإلكترونية عبر البوابة، مؤكداً في توجيهاته لفرق عمل البوابة بضرورة التحقيق في تجربة المستفيد والتطور المستمر مع الأهمية الهندسية. الإجراءات وتقليلها بما يحقق رضاء المستفيدين وتسهيل الخدمات.

140 خدمة إلكترونية

أعلنت الوزارة عن نجاح البوابة هنا وقد قدمت حتى الآن حوالي 140 خدمة إلكترونية تجعل من الضروري زيارة المستفيدين للمحاكم.

وكشفت الوزارة أنه منذ بداية عام 2022 سجلت بوابة نقاز أكثر من 36 مليون عملية دخول للاستفادة من مختلف الخدمات القضائية، بما في ذلك القضاء والتنفيذ والتوثيق والوكالات والإعلانات والتراخيص وغيرها من الخدمات المتنوعة عن بعد. . لزيارة المحاكم والاستفادة منها. قرابة 7.3 مليون مستفيد حصلوا على خدماتهم بطريقة سهلة ومريحة من أماكنهم. وقالت الوزارة إن المتوسط ​​اليومي لعدد المستفيدين من بوابة نجيز يبلغ نحو 180 ألف مستفيد.

إطلاق 51 خدمة جديدة

وشهدت نجيز مؤخرًا إطلاق 51 خدمة جديدة، ليرتفع عدد الخدمات المتاحة عبر خدمة نجيز إلى 140 خدمة قضائية يمكن للمستفيدين (مواطنين، مقيمين، زوار، قطاع أعمال) أداؤها وفق خطوات بسيطة وسهلة. ما يوفر عليهم الجهد والوقت دون الحاجة إلى زيارة المرافق القضائية للمحاكم وكتاب العدل وفروع الوزارة.

تتميز بوابة “نجيز” بتصنيف العديد من الخدمات حسب التخصص لتسهيل حصول المستفيد على الخدمة القضائية، من أبرز الخدمات (قضائية – تنفيذية – عقارية – وكالات وإقرارات – قضايا اجتماعية – خدمات ترخيص) وغيرها. عدة خدمات.