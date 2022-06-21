ناجز حجز موعد الكترونياً عبر موقع وزارة العدل najiz.sa

اكتمل حجز الموعد. تعمل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطن. ونجد أن هذه الوزارة تلعب دورًا مهمًا في مساعدة أبناء المملكة بشكل كبير ، حيث توفر لهم يد العون في تسهيل إجراءات التعامل مع محاكم المملكة ، ومتابعة القضايا الخاصة. نجد أن دور وزارة العدل السعودية دور محوري وأساسي يتمحور حول المواطن أولاً. راحة المواطنين همهم قبل كل شيء.

لا يمكن حجز موعد

العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية من خلال موقعها الإلكتروني.

ومن بين هذه الخدمات الأمور المتعلقة بمحكمة الأحوال الشخصية ، والقدرة على حجز موعد هناك ، وكذلك ما يتعلق بالزواج والطلاق.

وتحديد موعد لها ، ومن خلال هذا الموقع يمكننا حجز موعد خاص لطلاق الزوج.

ليس ذلك فحسب ، فهناك العديد من الخدمات الأخرى التي تحتاج إلى أكثر من مقال لإدراجها لك.

اكتمل الحجز

تتيح وزارة العدل للمواطنين في المملكة العربية السعودية فرصة حجز موعد ، عبر بوابة نجيس التي تسهل عملية الحجز للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني ، والتي يمكن الوصول إليها بكل سهولة ويسر ، وعملية الحجز بعد ذلك. يتم ذلك بسرعة ، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

أولا علينا تسجيل الدخول الموقع الرسمي لوزارة العدل مكتمل خدمات البريد الإلكتروني.

بعد ذلك ، انقر فوق هذا الارتباط ، وسيتم فتح صفحة تسجيل دخول جديدة.

ثم نقوم بإدخال اسم المستخدم وكذلك كلمة المرور.

بعد ذلك ، يتعين علينا كتابة رمز التحقق ، الذي نجده في صورة على الصفحة أمامنا.

عند الانتهاء ، سنذهب إلى أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك تفتح صفحة جديدة أمامنا ، ثم يتعين علينا إدخال أيقونة خدمة المواعيد ، ومن ثم نختار نوع الحجز.

ومن ثم علينا تحديد التاريخ والوقت المناسبين لتعيين الحجز.

أخيرًا ، نضغط على العنوان لإرسال طلب موعد.

في نهاية هذا المقال ، قدمنا ​​لك جميع المعلومات المتعلقة بعنوان مقالتنا. من الممكن حجز موعد. ونجد أن هذه الخدمة هي عملية تيسير تقدمها وزارة العدل لمواطني المملكة مجانًا.