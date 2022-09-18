ناجز وزارة العدل السعودية.. 10 خدمات قضائية و5 مزايا تفاعلية للبوابة

أطلقت وزارة العدل تحديثات جديدة للخدمات القضائية الإلكترونية عبر بوابة (Najiz.sa)، حيث تم إضافة أكثر من عشر خدمات قضائية جديدة.

بالإضافة إلَّى خمس ميزات تفاعلية للبوابة، تضمن قدرة المستفِيْد على الوصول المباشر والسريع إلَّى جميع الإجراءات القضائية المتعلقة به، وة جميع الجلسات بشكل مجدول وتفاعلي.

وزارة العدل .. مزايا استثنائية

وأوضحت الوزارة أنها تهدف من خلال هذه التحديثات إلَّى التسهِيْل على المستفِيْدين وتوفِيْر وقتهم وجهدهم، بطريقة تفاعلية عبر البوابة، فِيْ إطار مسار التطوير المستمر الذي يشهده قطاع العدل. التوسع فِيْ رقمنة كافة الخدمات القضائية وتقديمها دون الحاجة لزيارة المحاكَمْ وكتاب العدل.

كَمْا أشارت إلَّى أن التحديثات تضمنت أيضا إضافة شروح إرشادية على مستوى كل طلب، إضافة إلَّى إمكانية متابعة وة آخر المستجدات على الإجراءات القضائية، مشيرة إلَّى أن التحديثات الجديدة تتميز بتوحيد الخيارات وتقليل التبويبات. مما قد يشتت انتباه المستفِيْد ويمنع وصوله إلَّى المعلومات، ويتضمن إدخال فهرسة ملف الحالة، بالإضافة إلَّى تطوير معايير البحث لتكون أكثر شمولاً لضمان الوصول الدقيق إلَّى المعلومات.

أنجزت وزارة العدل .. 140 خدمة عدالة الكترونية

أتاحت الوزارة ة جميع سندات التكاليف القانونية مع خيار الاعتراض عليها، وكذلك تمكين المستفِيْد من الحصول على المزيد من الأدوات التفاعلية من حيث تعديل طلب الاعتراض على الحكَمْ أو النقض خلال الفترة القانونية وبعدها. بعد انتهاء المدة، يتم إرسال الطلب تلقائيًا إلَّى الدائرة القضائية.

يشار إلَّى أن بوابة نجيز للخدمات القضائية (Najiz.sa) تضم أكثر من 140 خدمة عدالة إلكترونية تشمل الخدمات القضائية والتنفِيْذ والتوثيق، وتساعد المستفِيْدين على زيارة المرافق القضائية.

بوابة وزارة العدل السعودية

هِيْ خدمة تزود المستفِيْدين بإصدار توكيل إلكتروني وإلكتروني، ويتم اعتماده بشكل مباشر دون الحاجة إلَّى زيارة كاتب العدل. هِيْ منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل السعودية، لديها أكثر من 140 خدمة جنائية إلكترونية.

شروط وخطوات انجاز وزارة العدل السعودية

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