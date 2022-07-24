نادر شوقي يكشف مصير أحمد ياسر ريان ومحمد محمود مع الأهلي

كشف نادر شوقي وكيل مهاجم الأهلي أحمد ياسر ريان، أنه سيعود للفريق في الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء إعارته للدوري التركي.

وأوضح شوقي في تصريحات إذاعية أن أحمد ياسر ريان سينضم إلى تدريب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن بيتسو موسيماني لم يكن عقبة أمام ريان للاستمرار مع الأهلي، مشيرا إلى أن اللاعب لم يكن ضمن حساباته.

وأشار إلى أن ريان هو الذي طلب المغادرة للمشاركة بشكل أساسي، وستتم مناقشة جميع العروض المقدمة له في الفترة المقبلة.

كما تحدث وكيل اللاعبين عن مصير لاعب وسط الأهلي محمد محمود، مؤكدا أن اللاعب مؤهل للاستمرار مع النادي في الفترة المقبلة.

وأضاف “عاد اللاعب من فترة إصابة ولعب مباريات مع فريقه وأظهر نفسه بمستوى متميز”.

وختم “مشاركة محمد محمود في مباراة الزمالك الأخيرة خير دليل على أن اللاعب لديه إمكانيات كثيرة في الفريق، ويريد مواصلة الاتصال”.

يستأنف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مبارياته في الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأهلي و السلام، في الجولة 26 من البطولة المحلية.

ويريد الأهلي تجاوز آلام خسارة كأس مصر أمام الزمالك بفوزه على الجونة لمصالحة جماهيره.

وخسر الأهلي لقب كأس مصر أمام الزمالك 2-1 في مباراة يوم الخميس على استاد القاهرة.

في غضون ذلك، يتطلع فريق الجونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتحسين مركزه في جدول الدوري.

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة الساعة 630 مساء بتوقيت القاهرة، 730 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

بينما سيتم بث المباراة على Ontime Sports، المذيع الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، والجونة في المركز 15 برصيد 26 نقطة.

بينما يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة.