ناديان يهددان الأهلي بخصوص صفقته المنتظرة..طالع التفاصيل

الاهلي

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، حقيقة العروض التي تلقاها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية لتولي الخدمات في الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتصدر تلك الأسماء الحارس محمود جاد وكذلك مصطفى شلبي والمهاجم النيجيري جون إيبوكا.

وقال الشريعي في تصريحات متلفزة، إن مصطفى شلبي تلقى اهتمام ثلاثة أندية لخدماته في الميركاتو الصيفي، مشيرا إلى أن هناك ناديين يتنافسان مع الأهلي على تسوية الصفقة لصالحهم في المرحلة المقبلة. .

وأوضح الشريعي في تصريحاته أن التعويض المالي ليس عقبة أمام انتقال شلبي إلى النادي الأهلي.

حيث يأمل الفريق النفطي في توفير ناد يمكنه تحقيق طموحات اللاعب والتألق في المباريات خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يقرر مصير Soarish النهائي

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة عن موقف النادي الأهلي من رحيل البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم.

جاء ذلك بعد النتائج السيئة لفريق القاهرة في الدوري الممتاز وخسارة لقب كأس مصر.

وأكد أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رفضت رفضا قاطعا رحيل المدرب البرتغالي في الساعات القليلة الماضية، في سياق تراجع النتائج.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تعتقد أن التعاقد مع سواريس لبناء مشروع كبير مع الفريق الأحمر

وأكد أن الخواجة تولى التوجيه الفني لعملاق القاهرة بحالة سيئة بسبب الإجهاد والإصابات التي أصابت معظم اللاعبين.