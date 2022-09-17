نادية الجندي بإطلالة شبابية جديدة على البحر.. وتعلق آخر أيام الصيفِيْة

خضعت النجمة المصرية نادية الجندي لجلسة تصوير جديدة، بينما كانت تستمتع بآخر أيام الصيف أمام البحر، بإطلالة شابة وملونة.

ونشر الجندي مجموعة من الصور مع الجمهُور عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا “آخر أيام صيف صيف 2022”.

اعتمدت الممثلة المصرية إطلالة مرحة، مرتدية فستان قصير بلا أكَمْام بطول الركبة وحذاء رياضي أبيض.

تركت أقفالها الشقراء فضفاضة على كتفِيْها ووضعت بضع لمسات من ماكياج الباستيل.

وحظيت الصور بتفاعل لافت من قبل متابعيه، مما أطاح بمظهره، حيث بدا أصغر سنا، رغم أن عمره الحقيقي يقترب من 76 عاما.

وجاء فِيْ التعليقات “أجمل ستة فِيْ العالم”، “نجمة كل الأجيال”، “نجم الجماهِيْر بالطبع واضح فِيْ الصور، وليس كأنك عمري ثلاث سنوات- قديم. -vieja “، أطال الله عمرك وزد صحتك”.

غالبًا ما تشارك نادية الجندي صورًا لمظهرها بشكل عام وعلى الشاطئ خلال إجازتها الصيفِيْة بشكل خاص، حيث ظهرت مؤخرًا فِيْ زي أبيض مصفر مطبوع عليه أزهار زرقاء صغيرة، يتكون من سروال صيفِيْ فضفاض عالي الخصر. تتخلل الأرجل الدانتيل.

أما الجزء العلوي، فقد تم تصميمه على شكل توب قصير بفتحة متقاطعة من الأمام، وكانت الأكَمْام طويلة وفضفاضة، مصممة بطبقات تتسع على طول الذراع مع قطع قماشي.

أيام مضت؛ وقدم الجندي نصيحته للجمهُور فِيْ إحدى المقابلات الإعلامية، بأن يصبحوا أكثر أناقة، قائلاً “سوف تتعب بصدق، يا غلاف، يا أخبار بيضاء، حرمان كل حاجة للطعام، وعليك النوم مبكراً”.، ولا توجد سجائر ولا كحول، وهناك رياضات، لكن النظام صعب “.

أحدث أعمال نادية الجندي

يشار إلَّى أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي هُو مسلسل “سكر زيادة” الذي عرض خلال شهر رمضان 2022، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، حلا فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أميرة هاني، هنادي مهنا، إنجي علي، مصطفى أبو سريع، سيناريو وحوار لأمين جمال، إبراهِيْم محسن، محمد فتحي عبد المقصود، أحمد أبو زيد توفِيْق، إخراج وائل إحسان وإنتاج سيدرز للإنتاج الفني.

المسلسل هُو أول عمل يجمع نادية الجندي ونبيلة عبيد، بعد سنوات من التنافس على شباك التذاكر فِيْ الثمانينيات والتسعينيات.

المسلسل عبارة عَنّْ اقتباس من المسلسل الأمريكي The Golden Girls الذي استمر من عام 1985 إلَّى عام 1992.