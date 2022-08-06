نادية الجندي بإطلالة شبابية على البحر.. ومتابعة كإنك بنت ثلاثين سنة

قلبت النجمة المصرية نادية الجندي الأنظار بعد أن خضعت لجلسة تصوير جديدة أثناء قضاء إجازتها الصيفِيْة على الساحل الشمالي.

ونشرت الجندي مجموعة من الصور مع معجبيها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وعلقت عليها قائلة “صباح الخير يا ورود وجمال، جلسة التصوير الصيفِيْة الجديدة يارب يعجبك ذلك”.

فِيْ إطلالتها، تبنت الجندي ألوانًا مبهجة، مرتدية زيًا أبيض مصفرًا مطبوعًا بأزهار زرقاء صغيرة، وتتألف من سروال صيفِيْ مرتفع الخصر وأرجل فضفاضة تتخللها دانتيل قماشي.

أكَمْلت الفنانة المصرية إطلالتها بصندل مفتوح باللون البيج، وقبعة صغيرة من القش دائرية باللون البيج، وزينت رقبتها بسلاسل ذهبية.

وحظيت الصور بتفاعل لافت من متابعيه، الذين أشادوا بمظهره، حيث بدا أصغر سنا، رغم أن عمره الحقيقي يبلغ نحو 76 عاما.

وجاء فِيْ التعليقات “أجمل ستة فِيْ العالم”، “صباح الخير”، “نجمة كل الأجيال”، “نجم الجماهِيْر طبعا هُو واضح من الصور، وليس الأمر كَمْا لو أنت بنت فِيْ الثلاثين من عمرها “،” أطال الله عمرك وزيد من صحتك “.

غالبًا ما تشارك نادية الجندي صور إطلالاتها بشكل عام وعلى الشاطئ خلال إجازتها الصيفِيْة بشكل خاص، حيث ظهرت سابقًا فِيْ بلوك شبابي بفستان أخضر طويل فضفاض بلا أكَمْام مع قماش صيفِيْ منقوش ناعم بألوان مختلفة. وتميز الفستان بطبعة واسعة منسقة عَنّْد الخصر من الأمام تشبه الحزام بألوان مختلفة ومختلفة عَنّْ ألوان الفستان، وظهرت نادية الجندي برشاقة ملحوظة وملمس متناغم.

الجدير بالذكر أن آخر عمل للفنانة نادية الجندي هُو مسلسل “سكر زيادة” الذي عرض خلال شهر رمضان 2022، وعمل من بطولة نبيلة عبيد وسميحة أيوب وحلا فاخر ومي الغيطي وطارق. عبد العزيز، أميرة هاني، هنادي مهنا، إنجي علي، مصطفى أبو سريع، سيناريو وحوار لأمين جمال، إبراهِيْم محسن، محمد فتحي عبد المقصود، أحمد أبو زيد توفِيْق، إخراج وائل إحسان، إنتاج سيدرز للإنتاج الفني.

المسلسل هُو أول عمل بين نادية الجندي ونبيلة عبيد، بعد سنوات من المنافسة على شباك التذاكر فِيْ الثمانينيات والتسعينيات. إنه مقتبس من المسلسل الأمريكي The Golden Girls (Golden Girls)، والذي استمر من 1985 إلَّى 1992.