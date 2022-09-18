نادية الجندي بشأن اتهامها بتغيير ملامحها فِيْ جلسات التصوير حاقدون

ردت الفنانة المصرية نادية الجندي على اتهامها باستخدام تقنيات معينة فِيْ جلسة التصوير لتغيير ملامحها والظهُور بمظهر أصغر سنا.

قالت الجندي إنها تظهر فِيْ البرامج التلفزيونية وهِيْ نفسها تسأل هل هذه العروض بها فوتوشوب وسوف تكون حية.

وأضافت الفنانة فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” أن من ينشر هذه الأكاذيب هم الكارهُون بحسب وصفها، مشيرة إلَّى أنها لا تريد الرد على مثل هذه الاتهامات، لأنها تتركهم وشأنهم، وعلقت “كلمة الفوتوشوب هذه هِيْ ما لدينا. يقول الإخوة البعيدين “.

رفضت نادية الجندي الحديث عما إذا كانت الاستعدادات جارية بشأن الجزء الثاني من مسلسل “سكر زيادة”، مشيرة إلَّى أنها لا تفضل الحديث عَنّْ أي عمل قبل استكَمْال الاستعدادات والتوظيف، وأكدت عدم وجود شيء. جديد لها فنياً فِيْ الفترة الحالية للمشاركة فِيْه، وسوف تعلن حالة عقدها الجديد.

وعَنّْ سر خفة حركتها وحَقيْقَة أن الجمهُور تحدث فِيْ كل جلسة تصوير خضعت لها، قالت نادية الجندي “هذه النعمة من ربنا، وباختصار حب الجمهُور الذي يأتي من ربنا”. . إنه السر الأول والأخير، وهُو الذي يجعلني دائمًا أمتلك طاقة إيجابية “.

خضعت نادية الجندي لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فِيْها بإطلالة صيفِيْة، مرتدية فستان قصير من عدة ألوان، كَمْا ارتدت قبعة بيضاء مع نظارة بإطار أبيض، وتبنت إكسسوارات غير رسمية ممثلة فِيْ – قلادة ورقة وخاتم.

أيام مضت؛ وقدم الجندي نصيحته للجمهُور فِيْ إحدى المقابلات الإعلامية، بأن يصبحوا أكثر أناقة، قائلاً “سوف تتعب بصدق، يا غطاء، يا أخبار بيضاء، حرمان كل حاجة للطعام، وعليك أن تنام مبكراً”.، ولا توجد سجائر ولا كحول، وهناك رياضات، لكن النظام صعب “.

أحدث أعمال نادية الجندي

يشار إلَّى أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي هُو مسلسل “سكر زيادة” الذي عرض خلال شهر رمضان 2022، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، حلا فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أميرة هاني، هنادي مهنا، إنجي علي، مصطفى أبو سريع، سيناريو وحوار لأمين جمال، إبراهِيْم محسن، محمد فتحي عبد المقصود، أحمد أبو زيد توفِيْق، إخراج وائل إحسان وإنتاج سيدرز للإنتاج الفني.

المسلسل هُو أول عمل يجمع نادية الجندي ونبيلة عبيد، بعد سنوات من التنافس على شباك التذاكر فِيْ الثمانينيات والتسعينيات.

المسلسل عبارة عَنّْ اقتباس من المسلسل الأمريكي The Golden Girls الذي استمر من عام 1985 إلَّى عام 1992.