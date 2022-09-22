نادية الجندي بعض الفنانين يدفعون المال لمهاجمتي بـ”سلاح قذر”

كشفت الفنانة المصرية نادية الجندي، عَنّْ استهدافها المستمر لحملات التشهِيْر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الدراما هِيْ القوة الناعمة التي تؤثر على تكوين الشباب والأسرة.

النجوم يدفعون المال لمهاجمة زملائهم

وقالت الجندي فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام على هامش تكريمها فِيْ مهرجان القاهرة الدرامي فِيْ دورته الأولى، إنها تتعرض دائمًا لحملات إلكترونية مدفوعة بهدف تشويه مسيرتها الفنية، متهمة بعض زملائها بدفع المال. للهجوم. فنانين آخرين

وأوضح النجم البالغ من العمر 76 عامًا، كَمْا هُو موثق على صفحته فِيْ الموسوعة الحرة “”، “لدي دائمًا أناس يدفعون له المال لأنه يقول أخبارًا سيئة عَنّْي ويتقدم فِيْ السن”، مشيرًا إلَّى أن “الفنان ليس كذلك”. عمر الفنان مع عمله وميزان نجاحه “.

وأضاف “الفن أخلاقي، والفنان يجب أن يكون أخلاقيا فوق كل شيء. الآن هناك فنانون يوظفون لجان إلكترونية، ثم يهاجمون أي فنان ناجح، وبدلا من قتلك بمسدس، سيقاتلونك بـ متسخ”. سلاح “.

وتابع “اللجان تحتقر الأعمال وتشوه الاسم وحب الناس للفنان ولكن ذلك لا يؤثر على الفنانة التي لها رجل راسخ ومحبوب من الجمهُور، ويجب على الفنان أن يكون لديه من صفاته الأخلاقية ويحب أصدقائه.

الدراما هِيْ القوة الناعمة

علاوة على ذلك، وصفت نادية الجندي الدراما بأنها قوة ناعمة تؤثر على تكوين الشباب والأسرة المصرية، مشددة على الحاجة إلَّى الاهتمام الرسمي.

وأضافت الفنانة المخضرمة “من المحتمل جدا أن تسحب الدراما الأجنبية البساط من تحت الدراما المصرية، وقد حققت الدراما فِيْ لبنان وسوريا تقدما كبيرا، ولا بد من الاهتمام بالدراما المصرية، ومسلسل الملكة نازلي هُو أحد المسلسلات الدرامية المصرية. روائع .. التي استخدمت فِيْ الدراما المصرية وحصلت عليها 12 جائزة.

لا مشكلة مع نبيلة عبيد

قادت السيدة العسكرية الحديث بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شوهدت فِيْ حفل افتتاح المهرجان وهِيْ تعانق زميلتها ومواطنتها نبيلة عبيد، الأمر الذي فسره المتابعون على أنه دليل على عدم وجود خلافات بينهما.

وقالت نادية الجندي عَنّْ ذلك المشهد إن علاقتها بالفنانة نبيلة عبيد جيدة وأضافت “لا مشكلة بيننا إطلاقا وهناك أناس يحبون إحداث ضجة. نبيلة فنانة جميلة ومحترمة وأنا فِيْ العاشرة من عمرها. سنوات”.