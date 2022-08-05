نادية الجندي تستذكر مديحة كامل فِيْ ذكرى ميلادها برسالة مؤثرة

استذكرت الفنانة المصرية، نادية الجندي، الفنانة الراحلة مديحة كامل، بمناسبة عيد ميلادها، بكلمات عاطفِيْة، حيث وصفتها بأنها صديقة مقربة ومخلصة لزملائها.

نشر الجندي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة للفنانة الراحلة مديحة كامل، من افتتاح فِيْلم “الإرهاب”، وأرفقها بتعليق عبر فِيْه عَنّْ حزنه على انفصالهما، مؤكدا أنه كان حريصا دائما. لحضور عرض أفلام الجندي الجديد.

كتبت الفنانة المصرية “مبارح كان عيد ميلاد الفنانة الجميلة مديحة كامل، كانت صديقة مقربة من قلبي ومخلصة لزملائها، وكان فِيْ حب متبادل معَنّْا، وكان يتطلع إلَّى حضور عروضي الجديدة. افلام. رحمها الله يارب واجعلها مثواها فِيْ الجنة.

وأضاف “الصورة من العرض الأول للفِيْلم الإرهابي فِيْ سينما التحرير مع المنتج محمد مختار والمذيع رمسيس”.

وتلقى الجندي تعازي عدد كبير من الفنانين حيث عبروا عَنّْ حزنهم لفقدان فنانة مثلها من خلال تعليقاتهم على التدوينة ومنهم الفنان حسن الرداد وغادة عبد الرزاق وهبة مجدي التي علقت “الله. يرحمها الفستان فِيْ ذلك الوقت كان جميل جدا وانيق. تحياتي حبي ونجمتي.

كَمْا انخرط المتابعون فِيْ التدوينة، داعين رحمة الفنان الراحل، ودعوا الله أن يرزق أهل الفقيدة الصبر والراحة.

توفِيْت الفنانة المصرية مديحة كامل عام 1997، عَنّْ عمر يناهز 48 عامًا، بعد إصابتها بمرض بسبب ضعف عضلة القلب وتراكَمْ الماء فِيْ رئتيها بشكل مستمر.

بدأ مشواره الفني عام 1964 بأدوار صغيرة فِيْ السينما والمسرح حيث مثل فِيْ أدوار ثانوية حتى حصل على الدور القيادي أمام الفنان فريد شوقي فِيْ فِيْلم “30 يوم فِيْ السجن” نهاية الستينيات. قرن، اختفى بعدها قرابة عامين، وعاد إلَّى التمثيل فِيْ مصر ولبنان فِيْ أدوار لم تحقق له شهرة واسعة.

وحقق انتشارا واسعا ولعب الأدوار القيادية المساندة فِيْ العديد من الأفلام حتى أتيحت له فرصة التمثيل المطلق مع المخرج كَمْال الشيخ فِيْ فِيْلمه “الصعود إلَّى الهاوية” مع الفنان محمود ياسين ليطلق بعد ذلك. فِيْلم فِيْ عالم النجومية، وعمل أيضًا فِيْ عروض الأزياء.

اعتزلت الفن وارتدت الحجاب عام 1992، حيث كان آخر أفلامها فِيْلم “بوابة الشيطان”، حيث دمرت بعض مشاهدها وأعيد إنشاء المشاهد التالفة بواسطة دوبلر، حيث اعتزلت الفنانة مديحة. الفن فِيْ ذلك الوقت ورفضت التصرف مرة أخرى.