نادية الجندي تكشف تطورات الحالة الصحية لـ يوسف فوزي

كشفت الفنانة نادية الجندي، عَنّْ تطور الحالة الصحية للممثل يوسف فوزي الذي يعاني من مرض باركنسون منذ 2013، مما اضطره للبقاء فِيْ المنزل والابتعاد عَنّْ المشهد الفني.

وعبر الجندي عَنّْ سعادته بالتحسن الملحوظ الذي طرأ على صحة يوسف فوزي، مشيرًا إلَّى أنه على اتصال دائم به، ما سمح له بمتابعة صحته.

وأكدت الفنانة المصرية، عبر الصور القديمة التي نشرتها على حسابها على إنستجرام، والتي جمعتها مع الممثل يوسف فوزي، أن الأخير يتحسن باستمرار، على أمل أن يعود قريبًا إلَّى فنه ومعجبيه.

وأضاف “يسعدني أن أطمئن الفنان الجميل يوسف فوزي اليوم، والحمد لله أن صحته تتحسن وإن شاء الله سيبقى الفِيْل ويعود إلَّى فنه ومعجبيه فِيْ القريب العاجل. “

واعتبر الجندي فوزي من النجوم الذين يصعب استبدالهم، حيث سلط الضوء على مشاركته فِيْ العديد من الأعمال السينمائية المهمة، متذكرا بإخلاص الأيام الجميلة التي جمعتهم “.

حظيت هذه الصور بتفاعل كبير من النجوم غادة عبد الرازق ودارين حداد وشيكو، الذين تمنوا ليوسف فوزي الشفاء العاجل، ليعود للساحة الفنية من جديد.

كَمْا أشاد المتابعون بالصداقة بين نادية الجندي، معتبرين أن الأيام لا يمكن أن تمحو صداقة حقيقية.

وعلق أحد المتابعين “فِيْ الأصل نجم جماهِيْري ولا أحد يأتي بأخلاقك أو بجمال روحك. إن شاء الله نراكَمْ مرة أخرى بفرقة الأدوار”.

وفِيْ السياق ذاته، رفض يوسف فوزي النصيحة التي قدمها له الممثل عادل إمام والراحلة رجاء الجداوي، حيث نصحوه بالاستعانة بمساعد لتسهِيْل عملية التكَيْفَ مع حالته الصحية.

وأكد يوسف فوزي فِيْ حديث لبرنامج “أمسية مع قصوة” أنه يفضل القيام بكل شيء بنفسه، وعلق “يكفِيْ لي أن أشارك لمدة 33 عامًا فِيْ عالم التمثيل، ولن آخذ وقتي”. وزمن الآخرين.

يذكر أن إصابة يوسف فوزي، 77 عاما، بمرض باركنسون عام 2013، أثرت سلبا على صحته وتسبب فِيْ غيابه عَنّْ الساحة الفنية قبل نحو 7 سنوات، بعد مشاركته الأخيرة فِيْ مسلسل “أستاذ ورئيس القسم”. مع الفنان عادل إمام الذي عرض عام 2015