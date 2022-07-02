نادية الجندي فِيْ ذكرى وفاة عزت أبو عوف كان من أقرب الناس لي

كشفت الفنانة المصرية نادية الجندي، أن الراحل عزت أبو عوف كان من المقربين لها، فِيْ منشور نشرته على حسابها على إنستجرام، فِيْ الذكرى الثالثة لوفاته.

ونشر الجيش صورة جمعتها مع الفنان الراحل وعلق عليها قائلا “اليوم ذكرى وفاة الفنان والصديق العزيز عزت أبو عوف”. كان من أقرب الناس إليّ فِيْ المجال الفني. المجتمع، وعملنا مع بعض الأفلام والتلفزيون. كان انسانا راقيا وفنانا جميلا رحمه الله يارب “.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من أنصار نادية الجندي ومن بينهم النجمة غادة عبد الرازق التي انتقدت الجندي لدورها فِيْ دراما “الباطنية” بعد أن أصبح الفِيْلم الذي قدمته عام 1980 فِيْ مسلسل عام 2009.

وقال الجندي فِيْ مقابلة تلفزيونية خلال شهر رمضان الماضي، إن تحويل الفِيْلم إلَّى مسلسل لم يكن فِيْ مصلحة المسرحية أو الممثلين، ووصفها بأنها تجربة لم تكن ناجحة على الإطلاق وأن لا غادة ولا غادة. موقع البناء. حقق نجاح الباطنية فِيْ الفِيْلم.

وكشفت نادية الجندي خلال اللقاء أنها حصلت على 6 آلاف جنيه مقابل مشاركتها فِيْ فِيْلم “الباطنية”، وأن الراتب كان ضخمًا فِيْ ذلك الوقت. ورفض الكشف عَنّْ راتبه الحالي، لكنه أكد أنه بالملايين.

بالإضافة إلَّى ذلك، أمس الأول من يوليو، الذكرى الثالثة لوفاة الفنانة عزت أبو عوف، حيث أحيت المخرجة مريم أبو عوف الذكرى الثالثة لوفاة والدها، ونشرت صورة لقاء والدها بشقيقتها المتوفاة. الفنانة مها أبو عوف، وعلقت عليها قائلة “الذكرى الثالثة لوفاة والدي. عزيزي عزت أبو عوف، 3 سنوات بدونك يا أبي، أنت الآن توأم روحك “.

اقتحم عزت أبو عوف عالم التمثيل مطلع التسعينيات، بعد أن ترك الطب وكرس نفسه للموسيقى ولوحات المفاتيح والتمثيل، وكان أول فِيْلم له مع المخرج خيري بشارة من خلال فِيْلم “آيس كريم فِيْ جليم”.

تدهُورت الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف، منذ وفاة زوجته الأولى، إثر إصابته بانهِيْار عصبي، ثم إصابته بفِيْروس فِيْ أذنه الوسطى. كَمْا خضع لعملية قلب مفتوح فِيْ أغسطس 2015، وأُدخل المستشفى فِيْ 2 يونيو 2022، فِيْ حالة حرجة حتى وفاته صباح 1 يوليو 2022 عَنّْ عمر يناهز 70 عامًا.