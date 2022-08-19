نادية الجندي لا مشكلة بالزواج مجددًا.. وترد على حَقيْقَة إجرائها عمليات تجميل

أكدت الفنانة المصرية نادية الجندي أنه ليس لديها مشكلة فِيْ الزواج للمرة الثالثة فِيْ الفترة المقبلة، وعلقت بقولها “ليش .. إذا وجدت الحب ورجل محترم يقدر عملي .. فما الذي يمنع ذلك

نادية الجندي، من مواليد 24 مارس 1946، تزوجت مرتين، الأولى من الفنان عماد حمدي الذي أنجبت منه ابنها الوحيد هشام، ثم المنتج محمد مختار الذي أنتج لها عدة أفلام. لكنهم افترقوا بعد فترة.

كَمْا تحدثت الفنانة المصرية عَنّْ زواجها الأول الذي كان من الفنان الراحل عماد حمدي، وهل كان خطأ فِيْ حياتها أم لا.

وقالت نادية فِيْ مقابلة تلفزيونية معها على قناة العربية “لا يوجد شيء اسمه غلطة، وعماد حمدي رجل عظيم وفنان مقتدر، وكنت صغيرا جدا، لا يزيد عمري عَنّْ 15 سنة. وكان عمره 60 عاما.

وأضاف “حدث ذلك فِيْ الوسط الفني .. كَيْفَ يمكن لتلميذة فِيْ هذا العمر أن تتزوج برجل أكبر منها مع كل فارق السن هذا ويكفِيْ أنه والد ابني وأهم شيء فِيْ نفسي. هِيْ الحياة ابني هشام “.

وعلقت الجندي على حَقيْقَة أنها خضعت لعملية تجميل و “فِيْلر” خلال مسيرتها الفنية الطويلة قائلة “أحضروا كل صوري منذ بداية التمثيل.

وأضاف “أعطيت نفسي حقن البوتوكس والفِيْتامينات، وهِيْ أمور ضرورية منها، لأن الجلد سئم جدًا من التصوير، والإضاءة هِيْ أخطر ما على البشرة، فضلًا عَنّْ تلوث البيئة بالدباغة. . من الجلد “. جلد. التصوير”.

يشار إلَّى أن الفنانة نادية الجندي كانت آخر أعمالها فِيْ مسلسل “سكر زيادة”، وشارك فِيْ البطولة كل من نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، بالإضافة إلَّى مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف. الشرف.