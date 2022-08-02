نادية شكري “سحر” فِيْ “العيال كبرت” ترد بعد هجوم أحمد ماهر على المسرحية

أعربت الفنانة المصرية نادية شكري، إحدى بطلات مسرحية “أطفال يكبرون”، عَنّْ دهشتها من هجوم الفنان أحمد ماهر على المسرحية وأفكارها.

وقال “شكري” إن المسرحية ما زالت تحقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن، ولأكثر من أربعة عقود داخل مصر وخارجها.

وأضافت الفنانة التي لعبت دور “سحر” فِيْ المسرحية “الأجداد والآباء والأمهات يشاهدونها حتى يومنا هذا ولا أحد يطفئ التلفزيون أثناء عملها”.

وأكدت نادية شكري أن مسرحية “كبر الأطفال” تتضمن العديد من القيم الإيجابية، وأن أبطال العرض فِيْ النهاية حرصوا على الحفاظ على استقرار الأسرة.

وقال لصحيفة “وطن” المحلية إنه “عَنّْدما كان هناك عيب فِيْ الأب، حتى سعيد صالح أصبح شخصًا مختلفًا تمامًا مرة أخرى وتغير للأفضل، وبقي مع أخته واجتمعوا معًا ليعودوا معًا”. “

وأشارت الفنانة المصرية إلَّى أن اتهام عمل “نشأ الأطفال” بإفساد أخلاق الشباب وإفساد العلاقة بين الآباء والأبناء، ما هِيْ إلا تهم لا أساس لها فِيْ التعبير وليست عادلة.

وكان الفنان أحمد ماهر قد هاجم العمل قائلا إنه يقدم أطفالا يسخرون من الأب والأم وسذاجتهم لأنهم طيبون، وأن زوجها تربطه علاقات خارجية دون علمهم وهم يعرفون التفاصيل، واصفا الأمر بـ المستوى المنخفض الذي ينعكس فِيْ معَنّْويات الشارع.

وأوضحت الفنانة المصرية “اللعبة الفاسدة مثل المخدرات .. واللعبة الجيدة مثل الموسيقى .. لأن الكلمة أقوى من المدفع .. لا أحب المسرح المصري لأنه لا غرض له .. بسبب الكلمات والمواقف التي ليست مواقف .. ولا شخصية لها قوة “.

ولم تسلم مسرحية “مدرسة المشاغبين” من هجومه أيضا، وفِيْ هذا الصدد قال إنه لا يجوز مخالفة العادات والتقاليد، وتربية الأبناء دون احترام الشباب.

بعد انتقاد الجمهُور لهجومه على العملين، رد أحمد ماهر بأنه لا يتعاطف مع ما عبّر عَنّْه البعض من عدم رضائهم عَنّْ أقواله، مستندا إلَّى آية قرآنية نصها “اسأل الناس”. للذكر إذا كنتم لا تعلمون “.

وأضاف أنه أكاديمي وحاصل على درجة وكيل وزارة ولديه أكاديمية لتعليم التمثيل والفنون المسرحية، وبالتالي عَنّْدما يقول إن رأيه مبني على أعراف ومعايير فنية.