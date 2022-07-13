نادية مصطفى ترد على حسن إش إش بشأن إستقالة هاني شاكر

رد عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، الفنانة المصرية نادية مصطفى، على الموسيقار والملحن حسن عش، بعد أن طالب هاني شاكر رئيس اتحاد الموسيقيين المستقيل مؤخرا، بإبلاغ اتحاد النقابات الفنية. استقالته، لتخليص مسؤوليته من الاتحاد والجمعية العمومية.

وقالت نادية مصطفى، فِيْ حديث لـ “فوشيه”، إن البلاد حاليا فِيْ إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلَّى أنها لا تعرف سبب قرار حسن عش بإصدار بيان خلال فترة إجازة تطالب فِيْه هاني شاكر بتقديم بيان رسمي له. استقالة رئيس النقابات الفنية الثلاث المعلق “للأسف هاني شاكر لن يتراجع عَنّْ موقفه بخصوص الاستقالة لأنه وصل إلَّى نهايتها”.

وأشارت نادية مصطفى إلَّى أنها تعرف القانون جيدًا ويجب إجراء انتخابات جديدة، لكنها لا تعرف مصير الخطوة التي يمكن اتخاذها، وأي خطوة تسبق الأخرى.

وأوضح أن هاني شاكر سافر خارج البلاد وكان على اتصال به لإقناعه بعدم الاستقالة لكنه أكد له رفضه التام لأي انسحاب وأنه فِيْ طريقه لترك منصبه.

وعَنّْ أسباب استقالة هاني شاكر وهل تحدثت معها عَنّْها، قالت نادية مصطفى إن هاني أخبرها أنه تعرض لضغط نفسي رهِيْب فِيْ الفصل الأخير.

وأوضح أن هاني شاكر عانى كثيرا من الضغط من حوله والهجوم عليه حتى من قبل من لا يفهمون شيئا، مشيرا إلَّى أن مواقع التواصل الاجتماعي لها عامل كبير فِيْ هذه الاستقالة، لأنها كانت سبب استقالته. هاجم. عَنّْدما يتم إيقاف الفنان أو الاعتراض عليه بسبب أي موقف ينشأ.

وأشار إلَّى أن هاني شاكر يفضل الخلود للراحة خلال هذه الفترة والتحرر من أي منصب لتفادي مشاكل أخرى، مضيفاً “خضع هاني للاختبارات وكان عضواً فِيْ لجنة قبول أو رفض الفنانين.

وكان الملحن حسن عش، عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفِيْن والملحنين، قد طلب من الفنان هاني شاكر، إعلان استقالته أمام الجمعية العمومية للموسيقيين، وإخطار رئيس اتحاد النقابات الثلاث.

وأضاف فِيْ بيان صحفِيْ “أطالب الفنان الكابتن هاني شاكر بإخلاء مسؤوليته أمام الجمعية العمومية للموسيقيين بإخطار رئيس الاتحاد بالنقابات الثلاث باستقالته، على أن يشكل رئيس الاتحاد لجنة من مجلس الاتحاد وإخطار الجهاز المركزي للحضور وإبداء الرأي ولجنة من أعضاء الجمعية العمومية للموسيقيين للحد من أموال النقابة حيث لم يتم مناقشة الميزانية السنوية منذ أغسطس 2015 تاريخ هاني شاكر تولى الاتحاد.