نادية مصطفى ترد على حسن إش إش بشأن بلاغه حول موازنة نقابة الموسيقيين

ردت الفنانة المصرية نادية مصطفى على الموسيقار حسن عش، عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفِيْن والملحنين، بشأن تقديم بلاغ للجهاز المركزي للمحاسبات تطلب التدخل فِيْ أمر الموسيقيين. الاتحاد يحل موضوع الموازنة العامة مشيرا الى انه لم يتم عقد جمعية عمومية بحضور الجهاز من عام 2007 حتى الان.

وقالت نادية مصطفى، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، إن مسؤولي الجهاز يتواجدون يومياً فِيْ النقابة خلال أيام العمل ويسألون عَنّْ الحسابات والدفاتر، وما هِيْ الموارد التي تدخل والأموال التي تترك.

وأضاف أن الكابتن المستقيل الفنان هاني شاكر كانت تربطه علاقة جيدة بمسؤولي الجهاز وكان هناك إجماع دائم فِيْ العمل، لذلك أخبرهم شاكر أن موارد النقابة اختلفت فِيْ عهده وكانت تتزايد باستمرار.

وأوضحت نادية مصطفى، أن جمعية عمومية انعقدت بحضور الجهاز المركزي للمحاسبات قبل نحو ثلاث سنوات، وحضرها جميع أعضاء مجلس الإدارة، تم خلالها مناقشة الميزانية والمواد والميزانية دون أي مخالفات.، مؤكدة أنه لم يكن ذنبها لعدم متابعة الموقف برمته، أو أنه لم يكن يعلم.

وأضافت نادية مصطفى، أن حسن عش كَمْوسيقار كان له مكانة فِيْ النقابة فِيْ الماضي فِيْ إحدى القضايا، واعترف لاحقًا بخطئه واعتذر، وعلقت بأن “إيش” موسيقي عظيم له كل الاحترام. . وتقديره، وظل لفترة من الزمن عضوًا فِيْ مجلس الإدارة، بالإضافة إلَّى حقه على كل عضو أن يسأل عَنّْ الميزانية ويطلب ة.

وكان الموسيقار حسن عش قد تقدم بشكوى إلَّى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي ضد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، لعدم عقدهم جمعية عمومية للأعضاء منذ عام 2007، حيث كتب نص أدناه للاتصال الذي أرسلته عبر حسابك على Facebook “وقل” السيد. المستشار هشام بك بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أطيب التحية والاحترام لشخصك الكريم، الاجتماع العام الأخير لنقابة الموسيقيين بحضور السلطة المركزية عام 2007 على مسرح السلام، وبحضور رئيس مجلس الإدارة. أعضاء الجمعية العمومية، ومنذ ذلك التاريخ لم ينعقد الاجتماع السنوي لمناقشة الميزانيات.

وأضاف حسن عش فِيْ تدوينة “بما أن أموال النقابة تعتبر أموالاً عامة، فإنني أطالب الجهاز المركزي بالحضور والتدخل وتسليم واستلام كل ما يخص النقابة، وعرض كافة المخالفات المالية والإدارية طوال هذه السنوات حتى يتسنى لي يمكن للجمعية العمومية معرفة حقوقهم من موازين النقابة وفروعها، فنقابات مهنية تأسست من أجل حماية الأعضاء والرعاية والمعاشات حتى لا تكلف الدولة الدولة أعباء الحياة “.

كان الفنان هاني شاكر قد قدم استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، بسبب عدم قدرته على الاستمرار فِيْ المنصب بسبب المشاكل الخاصة بين قسم الإيقاع وعازف المهرجان حسن شاكوش الذي وصل إلَّى مستويات أعلى. خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يتم تحديد مقعد القبطان بعد خلال الفترة المقبلة.