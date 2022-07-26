نادية مصطفى ترد على مصطفى كامل بشأن تسترها على الفساد بنقابة الموسيقيين

ردت عضوة نقابة المهن الموسيقية، الفنانة المصرية نادية مصطفى، على تصريح الفنان مصطفى كامل، بوجود فساد داخل نقابة الموسيقيين لم تتم مواجهته، وكذلك الحديث عَنّْ نادية نفسها عَنّْ مواجهة هذا الفساد. موضحا أنه التزم الصمت واتهمها بالتستر عليها.

Nadia Mustafa dijo, en declaraciones a “Fuchsia”, que el discurso de Mustafa Kamel actualmente es una acusación directa de encubrimiento de corrupción, y destacó que él ya le había escrito hace un tiempo y le pidió que confrontara algunos, y señaló que Kamel sabe جيد جدا. أنه تحدث معها لفترة طويلة خلال الدورة الانتخابية الأولى عَنّْ بعض المشاكل فِيْ قاعات الاتحاد ووقفت معه للتحقيق وطلبت من محامي هاني شاكر بشكل خاص اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى ضد الشخص. تحدث مصطفى كامل فِيْ ذلك الوقت واتضح أن الشخص بريء فِيْ النهاية.

وأضاف أنه يرى تناقضًا فِيْ خطاب مصطفى كامل، حيث تحدث عَنّْ وجود فساد فِيْ النقابة، ثم قال إن رسالته لي كانت تهدف إلَّى إيقاظي بأن هناك فسادًا لم يلاحظه أحد، معلقًا “مصطفى كامل يضايقني الآن ولكن … طيب لماذا تسكت عَنّْ الفساد لماذا لم تقدم بلاغًا إلَّى النائب العام حتى لو كان هناك فساد، هاني صمت .لماذا سأستفِيْد ماذا سأفعل لن يستفِيْد أي منا “.

وأكدت نادية مصطفى أن الرسالة التي بعث بها مصطفى كامل لها عَنّْدما كتب لها كان من الممكن أن تدفعها فِيْ ذلك الوقت إلَّى اتخاذ الإجراءات القانونية برفع دعوى ضده لأنه اتهمها بالتستر على الفساد، مضيفة “أنت تعرفني جيدًا، مصطفى. لكن أرني الدليل حتى أتمكن من اتخاذ إجراء “.

ووجه حديثه لمصطفى كامل لماذا رحلت يا مصطفى لم أصدق كل الناس الذين يتحدثون عَنّْ الفساد والاتهامات الباطلة. هل تتحدث عَنّْه كَيْفَ تثبت فساده ليس من المنطقي الكلام. فمن الممكن أن ربنا يرزق أحداً ويجيب العرب وغيرهم ”.

وكان الفنان مصطفى كامل قد صرح فِيْ مقابلة تلفزيونية بأن نقابة المهن الموسيقية بها كل أنواع الفساد وتابع “لقد سجلت مكالمات من نجوم فضحوا الفساد فِيْ الاتحاد، وفِيْها تصدى للفساد وقال “اتق الله.”

وكان الفنان هاني شاكر قد قدم استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية قبل نحو شهر لعدم قدرته على الاستمرار فِيْ المنصب بسبب مشاكل خاصة بين قسم الإيقاع وعازف المهرجان حسن شاكوش الذي جاء إلَّى أعلى نقطة لها. مستويات الأيام القليلة الماضية، ولم يتم بعد تحديد مقعد القبطان للفترة القادمة.