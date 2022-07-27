نادية مصطفى تطالب بانتخابات مبكرة للمهن الموسيقية.. واتحاد النقابات يرد

قالت الفنانة المصرية نادية مصطفى، إنها تعارض فتح اتحاد نقابات الفن الباب أمام ترشيح لمدة عام لمنصب نقيب الموسيقيين ليحل محل الفنان المصري المستقيل مؤخرا هاني شاكر، دون تغيير أعضاء مجلس النقابة بشكل كامل، مشيرة إلَّى أن أحد من الأعضاء قد لا ترغب فِيْ أن تكون عليه على سبيل المثال.

وأوضحت نادية مصطفى، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أنها طلبت من اتحاد النقابات الفنية، فِيْ الاجتماع الذي عقد لساعات طويلة يوم الاثنين الماضي، دفع الانتخابات فِيْ مجملها لمنصب الرئيس ومجلس الإدارة، من أجل. لإزالة العار عَنّْ أي عضو لا يريد أن يكون مع النقيب لما سينتخب فِيْ الأيام المقبلة.

وأشار إلَّى أن مطلبه رفض رفضا قاطعا من قبل اتحاد النقابات الفنية خلال الاجتماع، على أساس إنكار القانون الذي ينص على إجراء الانتخابات فِيْ مَوعِدها كل أربع سنوات، وأنه فِيْ حالة استقالة النقيب قبل ولايته، تجرى الانتخابات. . فقط للمقعد الفارغ، لقضاء الفترة المتبقية مع استمرار أعضاء مجلس الإدارة فِيْ مناصبهم.

وأوضحت نادية مصطفى أنها تريد انتخاب نقيب ومجلس لأن الأزمة ليست فِيْ النقيب وإنما فِيْ الاتهامات التي تطال أعضاء المجلس أيضًا، وعلقت “أجب نقيبًا على مجلس بشكل عام. التجمع يتحدث البعض عَنّْ المجلس الفاسد والرشوة “، مشيرين إلَّى أنها تحترم كل القانون، لكن ليس من المنطقي إحضار نقيب فِيْ وسط مجلس يسمى” فاسد “.

وأشار إلَّى أن هناك بندًا فِيْ القانون يسمح أيضًا لأحد ممثلي النقابات بتولي منصب النقيب “المسؤول عَنّْ الأعمال” خلال الفترة التي تستقبل الانتخابات، لكن اتحاد النقابات الفنية كان واضحًا أن هذا البند لن تستخدم وسيتم إجراء انتخابات جديدة لمنصب النقيب.

عقد اتحاد النقابات الفنية اجتماعا طويلا اليوم الاثنين لحل قرار قبول استقالة الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين الذي قدم قبل أسابيع بعد أزمة مؤتمر مترجم المهرجان. حسن شاكوش. آسف لتقسيم عازفِيْ الإيقاع برئاسة سعيد Artist، فجر الأزمة.

وقرر أعضاء مجلس الاتحاد قبول استقالة هاني شاكر، شاكرين له دوام الرئاسة، إضافة إلَّى فتح باب الترشح لمن يرغب فِيْ تولي منصب خلفه.

وضغط عدد من الفنانين على الفنان هاني شاكر للتراجع عَنّْ قرار الاستقالة، لكنه رفض رفضًا قاطعًا وأصر وعلق على أنه بحاجة للعودة إلَّى جمهُوره ونشاطه الفني الذي انقطع خلال الفترة الماضية بسبب قلقه من قبل. أزمات اتحاد الموسيقيين، وأوضح من خلال تصريحات لوسائل الإعلام أنه إذا عاد بالزمن الذي تم ترشيحه أصلاً لهذا المنصب.