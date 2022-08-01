نادية مصطفى تطالب حلمي بكر وعمر خيرت بالترشح لمنصب نقيب الموسيقيين

قالت الفنانة المصرية نادية مصطفى، إن اجتماع نقابة المهن الموسيقية، الذي عقد يوم الأحد، أسفر عَنّْ فتح باب الترشح لمنصب نقيب موسيقيي “الخالي” منذ استقالة الفنان هاني شاكر. . سوف ينتهِيْ فِيْ شهر جونيوري.

وأضاف مصطفى أن النقابة ستفتح أبوابها غدا الثلاثاء لقبول جميع الطلبات المقدمة من كل من تنطبق عليهم شروط الترشح، وأهمها أن تكون عضوا فِيْ جمعية عمومية، على أن تجري الانتخابات فِيْ 11 يونيو. .

وأوضحت نادية مصطفى، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أنها تريد من عدة موسيقيين أن يتقدموا لشغل منصب نقيب، وعلى رأسهم الموسيقار حلمي بكر، والموسيقي المعروف أمير عبد المجيد، مشيرة إلَّى أنها تحدثت معهم بشأن ذلك. وطمأن من يرى فِيْ حلمي بكر «كاريزما وواجهة» جيدة للنقابة، بالإضافة إلَّى عمر خيرت، لأنه جبهة شريفة ويشعر وكأنه موسيقي.

وأضافت الفنانة المصرية أن الجمعية العمومية تضم العديد من الأسماء الطيبة التي تناسب المنصب، منها هاني فرحات ووليد فايد، مضيفة أن أسماء لامعة فِيْ الوطن العربي جلست على هذا الكرسي منها أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأحمد فؤاد. حسن، حلمي أمين، صلاح عرام، حسن أبو السعود، لديهم حسن الإدارة والإنسانية والحنان والحزم فِيْ نفس الوقت، ويخافون على الاتحاد.

وأشار إلَّى أن أعضاء مجلس الإدارة كانوا أيضا أسماء “خاد” مثل عفاف راضي ومحمد رشدي وماهر العطار وحسن شرارة وحورية حسن، لذلك يأمل أن تكون هناك أسماء من نفس المستوى.

وأكدت نادية مصطفى أن عددا من أعضاء المجلس أعلنوا ترشحهم لمنصب النقيب خلال اجتماع الأحد وهم محمد أبو اليزيد الممثل الأول للنقابة والدكتور علاء سلامة الممثل الثاني للنقابة والدكتور عاطف إمام. سيعمل على المجلس بحضور أي اسم فِيْ هذا المنصب، خاصة أنه علم أيضًا أن مصطفى كامل يريد الترشح، متابعة “جزاكَمْ الله خيرًا”.

وعَنّْ الصفات التي تود أن تكون لها فِيْ كابتن الموسيقيين المقبل، أوضحت نادية مصطفى “عَنّْدما أدليت بصوتي أعرف ماذا أفعل، لأني أصلي صلاة الاستخارة. أريد هذا المكان، شخص يشعر بالموسيقيين المهِيْمنين و لديه إدارة جيدة “.

وكانت نادية مصطفى قد أوضحت فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم” أنها طلبت من اتحاد النقابات الفنية، فِيْ الاجتماع الذي عقد لساعات طويلة يوم الاثنين الماضي، دفع الانتخابات برمتها إلَّى النقيب ومقعد مجلس الإدارة، من أجل إزالة الإحراج عَنّْ أي عضو لا يريد التواجد. مع نقيب للاختيار فِيْ الأيام القليلة القادمة.

وأشارت نادية مصطفى إلَّى أن طلبها رفض رفضا قاطعا من قبل اتحاد النقابات الفنية خلال الاجتماع، بناء على رفضه للقانون الذي ينص على إجراء الانتخابات فِيْ مَوعِدها كل أربع سنوات، وأنه فِيْ حالة استقالة النقيب قبل فترة رئاسته، سيتم إجراء الانتخابات. يتم شغلها بالمقعد الشاغر فقط، لقضاء الفترة المتبقية مع استمرار أعضاء مجلس الإدارة كل واحد فِيْ منصبه.

ولفت إلَّى أنه يود انتخاب نقيب ومجلس لأن الأزمة ليست فِيْ الرئيس، بل فِيْ الاتهامات التي تطال أعضاء المجلس أيضا، معلقا “أنا أجيب نقيب على المجلس بشكل عام. ” يتحدث البعض عَنّْ المجلس الفاسد والرشوة “، مشيرًا إلَّى أنها تحترم كل القانون، ولكن ليس من المنطقي إحضار نقيب فِيْ وسط مجلس يقال إنه” فاسد “.