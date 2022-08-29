نادين الراسي بجنازة جورج كسروا ظهري.. ووائل جسار إلَّى متى سنسكت على هِيْك دولة

ونعى مئات اللبنانيين الفنان جورج الراسي فِيْ مثواه الأخير بعد صلاة الجنازة التي أقيمت فِيْ كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس فِيْ مدينة المنصف – قضاء جبيل، بحضور أقارب وأصدقاء وفنانين.

أرادت عائلة الفقيد تكريم إرثه الفني من خلال تشغيل العديد من أغانيه الخاصة عبر مكبرات الصوت خلال الجنازة، وخاصة أغنية “أنت الحب” التي اشتهر بأدائها فِيْ سن مبكرة.

من جهتها، أعربت نادين الراسي عَنّْ استيائها من الاستهتار بالسلامة العامة فِيْ لبنان، وكشفت عَنّْ وفاة ثلاثة مواطنين نتيجة حادث مروري مماثل.

وأضاف الراسي “نحن لا نعيش فِيْ بلد آمن. كنت أخشى أن أرسل أولادي فِيْ الحافلة المدرسية حفاظا على سلامتهم”.

وأشارت إلَّى أنه فور استعادتها قوتها بعد متاعبها الأخيرة، أدى مقتل شقيقها جورج إلَّى كسرها مرة أخرى، على حد تعبيرها.

وعلقت راشيل الراسي، شقيقة المتوفى “جورج لم يمت، حتى لو كانت لدينا دولة ما كانت ستقتلون إن شاء الله أبناءهم ويرونهم مع أولادهم”.

فِيْما وعدت الفنانة ساندرين الراسي، شقيقة الفقيد، برعاية نجلها “جو”، محملة الدولة مسؤولية ما حدث لشقيقها.

يذكر أن الممثل القانوني للفنان الراحل المحامي أشرف الموسوي كشف، بحسب تقرير الطبيب الشرعي، أن الجثة سليمة، باستثناء الكسور فِيْ القفص الصدري والرأس، نتيجة كدمات شديدة بعد ذلك. اصطدمت سيارته بالحاجز الخرساني على الحدود اللبنانية والسورية.

وأكد الموسوي أن الحادث وقع نتيجة قلة الإنارة بين نقاط المصانع السورية واللبنانية، منذ وقوع الحادث بعد عبور نقطة الأمن العام السورية وقبل كيلومتر من الحدود اللبنانية.