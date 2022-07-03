نادين الراسي تثير إعجاب الجمهُور بأدائها فِيْ الحلقة 11 من “بيروت 303”

استطاعت الفنانة اللبنانية نادين الراسي أن تحظى بإعجاب وتقدير الجمهُور، بعد أدائها فِيْ أحد كواليس الحلقة 11 من مسلسل “بيروت 303” للكاتب سيف رضا حامد والمخرج إيلي سمعان.

وأشاد المعجبون بالأداء الرائع للفنانة، وإتقانها لتجسيد الحالة العاطفِيْة بامتياز كأنها حقيقية، وتعاطف بعض المعجبين معها بعد انهِيْارها والبكاء داخل المشهد، بنوع من الكراهِيْة والإصرار على الانتقام. عليها. العيون حسب بعض الآراء.

واعتبر بعض المعجبين المسلسل عودة قوية للراسي للساحة الفنية بشخصية مختلفة عما قدمه من قبل.

كَمْا شاركت نادين الراسي، عبر وظيفة الستوري، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بعض آراء وردود فعل معجبيها ومتابعي المسلسل، حول المشهد.

أطلق عليها البعض اسم “لا سوليداد” ومنهم مخرج المسلسل إيلي سمعان الذي شارك فِيْديو مع متابعي الراسي يظهر فِيْه سمعان خلف الكاميرا، بعد أن أنهت الفنانة المشهد، معبراً عَنّْ إعجابه واستغرابه لـ. ما قدمه ليقول له “أنت بائس .. بائس”. .

يبدأ المشهد بلقاء “رزان-نادين الراسي” بأحد صديقاتها فِيْ سيارتها، حيث تبكي بصوت عالٍ بسبب تفضيل “عزيز عبد فهد” لزوجته “تاج سلافة معمار” واهتمامها برؤيتها. إلَّى حد كبير بدافع الغيرة والحب، الأمر الذي جعل رزان مستاءة وغاضبة من إهماله لها، مشيرة إلَّى أنه عانى من البقاء فِيْ الظل والظلام لمدة 15 عامًا.

ووعدت “رزان” بتدمير علاقة الزوجين “تاج” و “عزيز”، بسبب غضبه عليهما، قائلة “أريد أن أحرق قلبين لأنهما يحرقان قلبي”.

تتميز “رزان” بكونها امرأة عملية وجادة، ودائماً بجانب حبيبها “عزيز” وتدافع عَنّْه، ولا تخونه أبداً.

حظي مسلسل “بيروت 303” بشعبية كبيرة، منذ بداية عرضه وحتى الوقت الحاضر، ويتكون من 15 حلقة تدور أحداثها فِيْ إطار تشويقي، حيث يتناول حادثة طائرة كانت متوجهة من اسطنبول إلَّى القاهرة. بيروت ويلقي الضوء على المتورطين فِيْ ذلك الحادث.

المسلسل من بطولة عابد فهد، صولافة معمار، معتصم النهار، نادين الراسي، جيري غزال، جيانا عيد، رنين المطر، أمانة والي، مجدي مشموشي، زينة برافِيْ، جورج قبلي وغيرهم من نجوم الدراما السوريين واللبنانيين.