نادين الراسي تعلق على نهاية شخصيتها فِيْ “بيروت 303”.. وعابد فهد يشيد بها

علقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على انتهاء شخصيتها فِيْ مسلسل “بيروت 303” من تأليف سيف رضا حامد وبشار مارديني وإخراج إيلي سمعان وإنتاج شركة الصباح إخوان، شاكرة كل من ساهم فِيْ هذا العمل. .

شارك الراسي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مقطع فِيْديو ظهر فِيْه بصفته “رزان” فِيْ مسلسل “بيروت 303″، أثناء تناوله كَمْية كبيرة من الأدوية، فِيْ محاولة للتهدئة وسط مشهد. حالة صراخ وبكاء وانهِيْار نتيجة مغادرة “عزيز عابد فهد”. لها، واكتشافه خيانتها لصالح بعض الأطراف المعادية له، وينتهِيْ المقطع بوفاة “رزان-نادين الراسي”.

أرفقت الفنانة اللبنانية مقطع الفِيْديو بتعليق وصفت الألم بـ “القوي” كَمْبرر لعدم تعاطي المخدر، وعلقت “لا يوجد شيء يمكن أن يفعل بنا أي شيء! الألم قوي ولدي. تغلبوا على والديك، هذا هُو ألم الروح، إنها ليست كلمة مكتوبة! وأتمنى أن تكون هديتي لك قليلاً من حقك، شكراً لكل من ساهم فِيْ كونك رزان، المخرج إيلي سمعان أحب أنت.

وتفاعل مع المنشور عدد كبير من الفنانين والمشاهِيْر، متمنين له التوفِيْق والنجاح الدائم، وممتدحين مواهبه منهم الفنانة صفاء سلطان، وإلسا زغيب، وأمل طالب، وسيرين عبد النور، وعبد فهد، الذين علقوا “يعطيكَمْ. الرفاهِيْة “أنت تستحق كل التوفِيْق والعطف يا نادين”.

فِيْما رد الراسي على عابد فهد بقوله “شكرا لك أيها الملك على كل شيء، وما أجمل أن أعود إليك، متمنياً أن نلتقي، إنك بخير ومبروك لنا عظيم”.

تعليقات من المعجبين، الذين عبروا عَنّْ إعجابهم العميق بشخصية الراسي التي ظهرت من خلالها، مشيدين بتمثيلها، مشيرة إلَّى أنه جسّد الشخصية ببراعة ومقنعة للغاية، خاصة وقت وفاة “رزان”، مثل وجهها. مرعب “مع تعليق أحدهم” أنجاد خلقتني “. فِيْ هذا المشهد وكنت مخيف بكيت كثيرا ما هذه المصداقية فِيْ العمل كنت أتمنى ألا يكون هذا خبرا لنا. لأنك فنانة رائعة برافو رزان “.

ووصف البعض عودة الفنانة نادين الراسي، بعد فترة توقف عَنّْ الدراما، بـ “القوية”، بانتظار ظهُورها الدائم، وعلق آخر “يا فتاتي الصغيرة، إحساسك غير طبيعي.

وتجسد الراسي فِيْ المسرحية شخصية “رزان” وهِيْ عشيقة “عزيز”، بالإضافة إلَّى حبها الخاص له، لكنها فِيْ النهاية تموت وحدها فِيْ منزلها، بعد انهِيْارها نتيجة “عزيز”. “تركها واكتشاف خيانتها لصالح بعض الأطراف المعادية له.